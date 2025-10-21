Заброшенный роскошный отель скрывает парк элитных автомобилей: видео

Как пишет Carscoops, когда-то это был один из самых роскошных отелей региона, но после громкого скандала его деятельность прекратили. Власти Макао закрыли объект из-за многочисленных нарушений безопасности, обвинения в незаконном обороте наркотиков, случаи насилия и подозрительные связи владельцев. С тех пор здание так и осталось нетронутым - своеобразной капсулой времени.

У главного входа до сих пор стоят по меньшей мере три Rolls-Royce Phantom с удлиненной колесной базой. Несмотря на разбитые окна и граффити, авто сохранились относительно хорошо. Рядом припаркован старый Mercedes-Benz S-Class, покрытый толстым слоем пыли, а также несколько Toyota Alphard, которые, вероятно, использовались для перевозки гостей отеля.

В подземном паркинге, который исследователи называют настоящим музеем под открытым небом, можно найти еще больше раритетов - Audi A8, Porsche Cayenne, лимузин Dodge Charger, а также роскошный лимузин Hummer H2, рассчитанный на 18 пассажиров.

Все эти автомобили были показаны в видео популярного ютубера Exploring the Unbeaten Path, который посетил отель и задокументировал его состояние. Автор поражен тем, что за девять лет к заброшенным машинам никто не прикоснулся, ведь в других регионах такие места обычно быстро разбирают на детали.

Исследователи также показали внутренние помещения - комнаты, прачечную и столовую, где до сих пор хранятся упакованные снеки, оставленные еще во время работы отеля. Когда-то этот комплекс символизировал роскошь и статус, а сейчас стал жутким напоминанием о временах, когда Макао было центром гламурного туризма.