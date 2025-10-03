Зачем к бусам Volkswagen Crafter немцы добавили мобильные генераторы с фонарями на мачтах

Как сообщают мэрия и областная военная администрация, дарителями выступили немецкие партнеры. В одном случае это общесто международного сотрудничества GIZ, а в другом – Федеральное агентство технической помощи Германии THW.

В транспортном пакете от GIZ пришли четыре автомобиля Volkswagen Crafter. Их адресно сразу передали коммунальным предприятиям – "Запорожгорсвет", "ЭЛУАШ", "Запорожремсервис", "Титан".

Микроавтобусы такого исполнения понравились. Этот пассажирский транспорт в нынешних условиях дефицита водителей удобен тем, что имеет 8-местный салон. Такое количество мест позволяет управлять водителю с категорией удостоверения С.

Новая техника повысит мобильность, уменьшит время реагирования и улучшит качество выполнения работ. Фото: мэрия Запорожья

Еще один плюс в том, что микроавтобус имеет салон-трансформер. Здесь удобство в быстрой трансформации салона с пассажирской версии в грузовую и наоборот. Таким образом автомобиль становится универсальным и может выполнять функции как пассажирского автобуса, так и грузового фургона.

Машина имеет двухлитровый дизельный 163-сильный двигатель с автоматической коробкой передач, гидравлическую систему рулевого управления. Расход топлива у 9-местного "Крафтера" зависит от двигателя и конфигурации, но в среднем составляет от 7,7 до 10,5 л/100 км в смешанном цикле.

Мультифункциональные прожекторы с двусторонними источниками освещения от THW в осенне-зимний период, когда световой день короткий, а сумерки и темнота длинные, будет незаменимым.

Мобильные осветительные установки на одноосном прицепе с фонарями на мачте и с автономным питанием от встроенного генератора получили Запорожская коммунальная специальная военизированная аварийно-спасательная служба "Кобра" и КП "Запорожремсервис".

Очередная поддержка немецких партнеров добавляет позитива и руководству города, и коммунальщикам – техники в прифронтовой зоне много не бывает. Фото: ОВА, мэрия, Запорожремсервис

Кстати, в автопарке "Запорожремсервиса" это уже вторая мобильная световая установка на легковом прицепе.

"Осветительные мачты нам крайне необходимы во время ликвидации последствий вражеских обстрелов. Сотрудники выезжают на локации даже ночью. Поэтому свет нам нужно, чтобы мы могли быстро и безопасно работать. К тому же от этого генератора можно запитывать электропилы и другие инструменты" – отметил директор этого коммунального предприятия Евгений Деркач.