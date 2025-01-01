Законно ли иностранные автобусы возят украинских пассажиров

В первом случае, как говорится в сообщении Укртрансбезопасности, инспекторы отдела государственного надзора в Черкасской области остановили на автодороге М-05 автобус марки VAN Hool. Он осуществлял каботажные перевозки 10 пассажиров между пунктами, расположенными на территории Украины (Киев - Одесса).

Второй случай зафиксирован на автовокзале в г. Житомир. В ходе проверки автобуса марки Neoplan, принадлежащего польскому перевозчику, выяснено, что и здесь есть каботаж.

Один из пассажиров показал билет на этот рейс для поездки по маршруту "Житомир - Луцк". Это было признано инспекторами Укртрансбезопасности как нарушение правил перевозки пассажиров внутри страны, поскольку такая услуга предоставлялась на территории Украины без соответствующего разрешения.

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Странная ситуация: водитель автобуса не имеет права отказать пассажиру, который официально приобрел билет на его рейс в кассе автовокзала или автостанции. Билет – официальный документ для посадки в автобус, стоящий на перроне вокзала. Он не только дает право проезда, но и является страховым полисом на случай несчастья в дороге (авария, увечье, потеря багажа и т.д.).

С другой стороны – перевозка пассажиров иностранными автоперевозчиками без соответствующего разрешения по территории другой страны считается каботажной услугой. Такое запрещено и карается штрафом.

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В Украине ответственность за подобное нарушение в соответствии с абз. 7 ч.1 ст. 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" обойдется перевозчику в 17 000 грн. Именно на такую сумму оштрафовали в обоих случаях – в Черкассах и Житомире.

Фото: Укртрансбезопасность

Пассажиры приобрели билеты на эти автобусы в кассах, в их тарифе заложен вокзальный сбор, налоги, комиссия оператора и тому подобное. В таком случае вина перевозчика, осуществляющего регулярный рейс по маршруту с обязательной остановкой в отведенных местах, сомнительна.

В кассе продали пассажиру билет на официально утвержденный рейс международного перевозчика. Это может быть билет в любое официально определенное место остановки автобуса по маршруту как между городами Украины, так и зарубежья.

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Так что показанный для проверки билет пассажира "Житомир - Луцк" является законным документом для поездки указанным рейсом и это должно признаваться перевозчиком. За что же штраф перевозчику?

Если Укртрансбезопасность может объяснить эту юридическую коллизию, то мы готовы ее озвучить и обсудить с читателями Авто24.