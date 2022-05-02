Проверки на блокпостах во время военного положения стали настоящей болью для автомобилистов. Попробуем разобраться законен ли осмотр вещей, проверка телефона, вручение повесток.

Вопросы проверки на блокпостах регулируется “Порядком проверки документов у лиц, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения”, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года № 1456.

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Итак, в некоторых случаях проверка на блокпостах является законной – правовой основой которой является Конституция Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Законы Украины "Об основах национального сопротивления", "О правовом режиме военного положения", "Об обороне Украины" "О национальной безопасности Украины", "О Национальной полиции", "О Военной службе правопорядка в Вооруженных Силах Украины".

Что именно входит в объекты проверки?

Проверка может проводиться касательно:

документов лиц;

вещей (обзор);

транспортных средств;

багажа и грузов.

Все это может проверяться исключительно в условиях военного положения и при обеспечении мер правового режима военного положения.

Кто имеет право проводить проверку?

Право на проверку предоставлено уполномоченным лицам Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Государственной таможенной службы Украины и Вооруженных сил Украины. О праве подразделений территориальной обороны проводить проверки ничего не сказано.

Возможна ли проверка телефона на блокпостах?

Законодательством не урегулирован данный вопрос, но поскольку статьей 1142 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного или чрезвычайного положения, уполномоченное лицо на блокпосте может попросить устройство для проверки. То есть проверка возможна только при добровольном согласии личности.

Также следует отметить, что законодательством не урегулированы вопросы личных переписок. Во избежание конфликтных ситуаций можно предоставлять средства связи для осмотра, но такой обязанности у граждан нет.

Возможно ли вручение повесток на блокпостах?

В законодательстве Украины не определено место, где должна вручаться повестка или место, где это делать запрещено.

Статья 65 Конституции Украины предусматривает, что защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение к ее государственным символам является обязанностью граждан Украины. Граждане отбывают военную службу согласно закону.

Согласно статье 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане Украины обязаны являться по вызову в воинские части или на сборные пункты центров комплектования и социальной поддержки. Также этой статьей предусмотрено, что призыв граждан на военную службу при мобилизации осуществляют территориальные центры комплектования и социальной поддержки при содействии местных органов исполнительной власти. То есть повестку могут вручить где угодно: на блокпосте, на улице, на работе, в дороге и т.д.