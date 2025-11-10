"Законсервированный" Ford Mustang 1992 года продали дороже нового Porsche 911

Как отмечает Carscoops, когда этот Mustang выехал из салона более тридцати лет назад, его цена составляла 16 274 доллара. По современному курсу инфляции - это около 37 600 долларов, то есть примерно столько, сколько стоит новый Mustang EcoBoost. Но теперь он превратился в настоящий коллекционный артефакт, за который один из поклонников американской классики не пожалел денег.

Уникальность этого экземпляра в том, что он никогда фактически не эксплуатировался. Автомобиль сохранился в состоянии нового: сиденья все еще покрыты заводскими пленками, а на окнах - оригинальные наклейки. Кроме того, вместе с машиной покупатель получил все документы, ключи и инструкции с 1992 года.

Кузов окрашен в насыщенный темно-зеленый цвет, без признаков старения или ремонта. Под капотом - легендарный 5,0-литровый V8 на 225 л.с. и 300 Нм, который работает с пятиступенчатой “механикой” и задним приводом.

Дилер NJ Truck King, который выставил машину на продажу, не уточнил деталей обслуживания - вероятно, авто долго стояло без движения, поэтому перед запуском новому владельцу стоит проверить жидкости, шланги и уплотнители.

На рынке подобные Mustang с кузовом Fox обычно стоят 20–40 тысяч долларов, даже в отличном состоянии. Но этот случай - исключение. Коллекционеры охотятся именно на такие “законсервированные” экземпляры, и, похоже, новый владелец не сомневался ни секунды: автомобиль был продан почти сразу после объявления.

И хотя сумма кажется заоблачной, история лишь подтверждает: ностальгия не имеет ценового предела, а настоящий кусочек американской эпохи 90-х сегодня стоит как новый суперкар.