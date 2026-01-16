Запад везет, Киев покупает: неожиданная карта авторынка Украины в 2025 году

По данным анализа рынка легковых автомобилей Институтом исследований авторынка, новых и подержанных, 2025 год прошел под знаком дистанционных сделок. В первом абзаце стоит сразу отметить источник: статистика сформирована на основе регистрационных данных и операций купли-продажи на внутреннем рынке Украины.

Если еще несколько лет назад большинство водителей настороженно относились к цифровым сервисам, то сегодня продажа авто через "Дію" стала обыденностью. Фактически в структуре рынка появилась отдельная "цифровая область", которая по количеству сделок опережает любой физический регион.

Похожий сценарий вполне возможен и для других сервисов - например, онлайн-растаможка, которая сначала будет восприниматься с осторожностью, но со временем станет нормой.

Внутренние перепродажи: столица без сюрпризов

Если же говорить о реальной географии, то здесь все достаточно прогнозируемо. Лидерство по количеству внутренних перепродаж удерживает Киев с долей 12,12%. Вторую позицию занимает Днепропетровская область - 7,17%. Одесская, Киевская и Львовская области формируют стабильную "вторую группу" с показателями около 5%.

Самая низкая активность зафиксирована в прифронтовых регионах. Донецкая и Херсонская области вместе не дотягивают и до одного процента, что вполне объясняется ситуацией безопасности и миграцией населения.

Импорт подержанных авто: запад диктует правила

Сегмент "свежепригнанных" автомобилей в 2025 году остался максимально привязанным к западной границе. Львовская область удерживает безоговорочное первое место с долей 14,05% и фактически выполняет роль главного логистического шлюза для авто из Европы.

Киев с показателем 13,14% совсем рядом, а если добавить еще и Киевскую область, то столичный регион обеспечивает почти пятую часть всего импорта. Высокие показатели Ровенской и Волынской областей еще раз подтверждают простую логику рынка: чем ближе к границе, тем дешевле и быстрее логистика. Для южных и восточных регионов доставка автомобиля из ЕС остается значительно дороже, что напрямую влияет на объемы.

Новые авто: рынок крупных городов

Продажи новых легковушек в 2025 году оказались наиболее централизованными. Киев собрал 42% всех первичных регистраций. Вместе с Киевской областью это почти половина всего рынка новых авто в стране.

На этом фоне даже крупные регионы выглядят скромно. Днепропетровская, Одесская и Львовская области демонстрируют заметную, но все же существенно меньшую активность. В большинстве других регионов доля продаж новых авто колеблется в пределах 2–3%, что четко отражает концентрацию платежеспособного спроса в нескольких крупнейших городских агломерациях.

Что это означает для рынка

Итоги 2025 года выглядят довольно показательно. Внутренний рынок окончательно "переехал" в цифровой формат, импорт подержанных авто держится на западной логистике, а новые автомобили остаются продуктом крупных бизнес-центров. География продаж все точнее отражает экономическую карту страны - с ее концентрацией капитала, населения и инфраструктуры.