Запчасти для столичных "скорых" стоили дороже, чем к Rolls-Royce

Сообщение о подозрении на днях получил заместитель директора коммунального объединения “Киевмедспецтранс”. Фамилия по понятным причинам не называется, но должность указана.

Городская прокуратура Киева на своем сайте уточнила, что дело ведется под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры столицы.

Фигурант знал, что подписывает

Руководителю инкриминируют завладение деньгами, выделенными на закупку запчастей для машин скорой медицинской помощи. Речь идет о хищении в особо крупных размерах – 1,9 миллиона гривен.

В ходе следствия установлено, что "во время тендера с привлечением подконтрольных предприятий, должностные лица КО "Киевмедспецтранс" обеспечили победу в нем нужного предприятия, заключив с ним договор на зальную сумму 5,4 млн гривен. В дальнейшем победитель поставлял запчасти по завышенным ценам".

Какая-то часть этих машин скорой медицинской помощи уже после ремонта и, вероятно, ездят они с "золотыми" по стоимости запчастями. Фото: Киевмедспецтранс

Независимая экспертиза подтвердила предварительный вывод следователей о хищении средств в упомянутой выше сумме 1,9 миллиона гривен.

12 лет в тюрьме пролетят быстро

На этом основании заместителю директора коммунального объединения, который подписывал договоры, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, а именно в завладении бюджетными средствами по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, указанная выше статья Уголовного кодекса Украины является тяжелой. Кроме конфискации имущества, она предусматривает до 12 лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

На скамью подсудимых сядут двое, если не больше

Аналогичное подозрение вручено начальнику службы материально-технического обеспечения КО "Киевмедспецтранс", который организовывал закупку.



Сейчас досудебное расследование продолжается, устанавливаются круг лиц, причастных к совершению уголовного преступления.