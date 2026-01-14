Запорожье получило мусоровозы Mercedes-Benz с низкопольными кабинами

Техника поступила в рамках международной гуманитарной помощи. По решению исполкома горсовета она передана на баланс ООО "Вельтум-Запорожье".

Как говорится в сообщении мэрии, это предприятие обеспечивает вывоз бытовых отходов в городе и близлежащих населенных пунктах громады.

Даже под атаками город в чистоте

Несмотря на постоянные вражеские атаки, город опрятный, имеет не худшее санитарное состояние, чем это было до войны. Ежедневно на разработанные и хорошо продуманные маршруты Запорожья выезжают до трех десятков мусоровозов, каждый из которых осуществляет за смену в среднем три рейса.

Два новых мусоровоза улучшат эту работу, поскольку из-за войны нагрузка на систему возросла – увеличилось количество населения, появились дополнительные задачи, связанные с ликвидацией последствий обстрелов.

"Потребность в дополнительных рейсах есть из-за роста количества жителей города. Кроме того, квартальные мусоровозы привлекаются к ликвидации последствий вражеских обстрелов. На такие случаи предприятие также устанавливает восьмикубовые контейнеры”, – рассказала начальница отдела логистики ООО "Вельтум-Запорожье" Наталья Краско.

Новый спецтранспорт уже вышел на маршруты и ежедневно вывозит почти по 500 кубометров мусора. Фото: мэрия Запорожья

Для большого объема работ

Операционные возможности новых мусоровозов на шасси Mercedes-Benz Econic, о которых редакция Авто24 не раз рассказывала, приятно поражают специалистов. Каждый из автомобилей имеет огромный бункер на 22 кубических метра внутреннего объема.

За один рейс экипаж спецмашины собирает твердые бытовые отходы (ТБО) из 150 контейнеров. За день это почти 500 обработанных контейнеров.

Низкопольный Econic удобнее классических мусоровозов

Трехосная машина модели Econic 2633 с колесной формулой 6x2 имеет дизельный двигатель мощностью 299 л.с. (Евро-6) и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Автомобиль разрабатывался именно под операции с частыми остановками, для чего правые двери со стороны пассажиров имеют “автобусное” исполнение – они при открывании складываются, а не открываются наружу. При этом кабина здесь низкая, порог входа не имеет ступенек.

Новенькая спецобувь экипажам коммунальных машин лишней не будет. Фото: мэрия Запорожья

Бонусом поступила фирменная спецобувь

Швейцарские партнеры собственноручно доставили эти автомобили: доехали до Умани, провели техосмотр, заправили технику – и теперь она уже работает в Запорожье.

Кроме этого, предприятию передано 50 пар специальной новенькой обуви для работников.