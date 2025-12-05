Запорожские громады получили новую спецтехнику для восстановления инфраструктуры

Регионы области и коммунальные предприятия Запорожья пополнили свои автопарки различной техникой. Как говорится в сообщении Запорожской ОГА, поступили автокраны, тракторы, экскаваторы, мусоровозы, вакуумные машины и другой спецтранспорт.

Весь транспорт будет служить громадам для восстановления инфраструктуры и ликвидации последствий обстрелов. Техника приобретена за средства государственной и местной дотации.

"Сделано в Украине" также есть

Техника имеет известное в громадах происхождение. Многие машины изготовлены украинскими производителями как из ввезенных комплектов, так и собственного изготовления.

Скажем, Запорожское коммунальное предприятие “Запорожгорсвет” получило два современных автокрана грузоподъемностью 18 тонн на шасси Dayun.

Эти машины на рынке Украины уже имеют хорошие отзывы. В свое время они заменили российские автокраны "Ивановец", "Галичанин", "Клинцы". Теперь вместо них сразу в нескольких весовых нишах хозяйничают китайские краны. Один из них – АК-18 на шасси 300-сильного Dayun CGC1210 завода “Альфатекс” имеет операционную высоту 36,6 метра

Еще одно коммунальное предприятие областного центра КП "ЭЛУАШ" пополнило парк мусоровозом с задней загрузкой и прицепным трейлером.

"Новая техника существенно усиливает материально-техническую базу коммунальных служб. Это позволяет быстрее реагировать на чрезвычайные ситуации. Таким образом мы не только говорим слова поддержки нашим коммунальщикам, а реально подтверждаем, что ценим их работу", – отметила секретарь Запорожского городского совета Регины Харченко.

Как и предполагалось ранее, еженедельно в область поступает новая спецтехника, которую сразу же распределяют в районы. Фото: Запорожская ОГА

Прифронтовые громады в приоритете

Отдельную поддержку получили громады, находящиеся непосредственно вблизи линии боевых действий. Терноватскому поселковому совету передали вакуумную очистительную машину.

Ее председатель Александр Бабанин отметил, что из-за постоянных обстрелов и отсутствия централизованного водоснабжения такая техника является критически важной.

"Ситуация в громаде резко ухудшилась. Поселок практически разрушен, но благодаря этой технике мы сможем обеспечить базовые потребности людей", – отметил глава общины.

Без спецтехники восстановление невозможно

Васильевская громада получила трактор и мини-экскаватор, необходимые для восстановления поврежденных территорий и прокладки коммуникаций.

По словам начальника Васильевской городской военной администрации Сергея Калимана, объем работ огромный, а без специализированного транспорта восстановление невозможно.

Дальше будет...

Громады в этом году получили уже более 100 единиц техники, и до конца декабря, как заявил глава областной государственной администрации Иван Федоров, эта цифра возрастет.

Обновленный технический парк поможет громадам оперативно ликвидировать последствия обстрелов, восстанавливать инфраструктуру и обеспечивать стабильную работу коммунальных служб в сложных условиях безопасности.