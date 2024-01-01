Запорожские мастера соединили маршрутку и бензовоз: как она выглядит и сколько стоит

Автомобиль сделан и зарегистрирован в Запорожской области. Его переделали из пассажирской машины на одном из предприятий областного центра. Хозяйству нужна была собственная автоцистерна для подвоза топлива. Позже такая потребность отпала, поэтому этот гибрид продают на auto.ria.com.

Завершили переоборудование летом прошлого года, тогда же сертифицировали и прошли процедуру государственной регистрации, получили номерные знаки и соответствующие допуски для перевозки опасных грузов.

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Несмотря на то, что в переделку взяли технически исправный автобус "Эталон", его основные агрегатные узлы ходовой базы и силовой обновили.

Как отметил для Авто24 представитель компании Виталий Болюта, там практически новый автомобиль, который прошел в статусе топливной цистерны не более одной тысячи километров.

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"Она у нас как новенькая и хорошо ухоженная. Мы ее даже на улице все это время с прошлого лета не держали – в теплом сухом боксе. Сейчас купили уже две топливные цистерны и потребность в меньшей машине отпала, поэтому выставили на продажу", – уточнил Авто24 Виталий Болюта.

Для управления этой машиной нужна категория водительского удостоверения "С", поскольку "Эталон" выведен из категории пассажирских машин и официально получил статус грузовика. Его полная масса при собственном весе 4,2 т доходит до 7,7 т.

Автомобиль получился компактным. Что касается использования, то его цистерна в объеме чуть больше 4 куб. м пригодится небольшим транспортным предприятиям, чье базирование далеко от АЗС.

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Это также могут быть фермерские хозяйства, которым нужно заправлять технику прямо в поле, на тракторном стане или иметь в запасе одно- или двухдневный запас топлива.

С ценником в $14500 накруток не делали, практически отдают даже немного дешевле, чем обошлось все перелицовка автобуса в грузовик вместе с работой и перерегистрацией.

Фото: сайт auto.ria.com