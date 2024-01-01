Зарплата главы автоконцерна Stellantis достигает в 100 000 евро в день

Группа сохраняет второе место в рейтинге продаж автомобилей в Европе с долей 17,6%. Однако результативность работы ее автозаводов начала проседать. По отдельным позициям падение достигает двузначных чисел.

За первое полугодие чистый доход упал на 14%, а чистая прибыль – на 48%. Снижение финансовых результатов объясняется уменьшением объема продаж. Об этом сообщает польский ресурс auto-swiat.pl.

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Все это обернулось в большую "реструктуризацию". Компания уже объявила о многочисленных сокращениях рабочих мест и закрытии некоторых заводов. Подобные действия вызвали недовольство работников и протесты.

Напомним, Группа Stellantis была создана в результате слияния групп PSA и FCA в 2021 году. В ее состав входят Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram, Vauxhall.

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Все эти годы Stellantis возглавляет генеральный директор Карлос Таварес, который в 2026 году покинет пост из-за выхода на пенсию. Замену ему уже начали искать. Все это проходит на фоне скандалов вокруг руководителя.

Дела настолько плохи, что Национальный совет дилеров Stellantis США направил открытое письмо Карлосу Таваресу, обвинив его в надвигающейся "катастрофе". Кроме того, глава компании обвиняется в "быстрой деградации" Jeep, Ram, Ram Dodge и Chrysler.

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Подогрели возмущение и протестные выступления сведения о зарплате руководителя, что на фоне уменьшения фонда оплаты труда в коллективах оказалась космической. Правда, там оперируют прошлогодней статистикой, но известно, что зарплата Карлоса Тавареса не изменилась.

Так, прошлом году руководитель Группы Stellantis получил зарплату в размере 36,5 млн евро. Если перевести эту сумму в более понятное обозначение, то в среднем она составляет 100 тыс. евро в день. В конвертации это будет 4,5 млн грн ежедневно.

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По последним данным, автомобильный концерн Stellantis планирует увольнение тысячи работников по всему миру. Этот шаг направлен на повышение операционной эффективности и сокращение расходов.

Будут уволены как производственные, так и административные работники, что вызвало волну недовольства в коллективах. На многих производственных предприятиях организуются протесты и забастовки, а профсоюзы требуют диалога с руководством, чтобы найти альтернативные решения, которые могли бы минимизировать негативные последствия увольнений.