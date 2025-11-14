Нежно-розовый Zeekr 007 GT можно заказать без доплаты за цвет

Как пишет CarNewsChina, ранее стоимость доплаты за выбор подобной расцветки составляла около 6000 юаней (843 доллара). Zeekr 007 GT продается в Китае с 15 апреля 2025 года по начальной цене от 202 900 юаней ($28 000). Флагманская версия стоит около 232 900 юаней (32 100 долларов).

Модель имеет полностью стеклянную панорамную крышу, безрамочные двери и электрические зеркала заднего вида. В салоне установлен 13,02-дюймовый центральный экран управления и 35,5-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью, который поддерживает систему мониторинга слепых зон.

Zeekr 001

Что касается архитектуры, 007 GT построен на 800-вольтовой платформе и поддерживает быструю зарядку до 500 кВт. Универсал также оснащен электромагнитной системой демпфирования CCD. Варианты аккумуляторов включают как меньший, так и больший блок аккумуляторов, а максимальный запас хода CLTC составляет примерно 825 км. 007 GT оснащен двумя двигателями мощностью до 646 лошадиных сил.

Несмотря на это, статистика поставок Zeekr 007 GT указывает на то, что в сентябре 2025 года было продано лишь примерно 3915 единиц этой модели. Отчет Caifuhao указывает, что недельные продажи в начале октября снизились с более 2000 единиц в неделю до менее чем 1000 единиц в неделю, что свидетельствует о падении спроса.