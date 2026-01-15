Zeekr выводит 7 GT на европейский рынок: в каких странах его можно приобрести

О старте продаж Zeekr 7 GT в Европе компания сообщила 15 января 2026 года. Как отмечает CnEVPost, новинка стала очередным шагом в расширении присутствия бренда Geely Auto на европейском рынке и дополнила уже имеющуюся модельную линейку электромобилей.

Кстати слабые стороны и проблемы обслуживания Zeekr 001

В каких странах стартовали продажи

Электрический универсал в стиле shooting brake уже доступен в Германии, Нидерландах, Бельгии, Дании, Норвегии и Швеции. Именно эти рынки Zeekr рассматривает как ключевые для развития бренда в Европе, учитывая высокий спрос на электромобили и развитую зарядную инфраструктуру.

В Европе модель получила название Zeekr 7 GT, тогда как в Китае она известна как Zeekr 007 GT.

Цены и версии для Европы

На примере Нидерландов Zeekr 7 GT предлагается сразу в трех исполнениях. Базовая версия Core с задним приводом оценена в 45 990 евро. Далее идет Long Range RWD за 50 990 евро, а топовая модификация Privilege с полным приводом стоит 57 490 евро. Таким образом модель сразу позиционируется в средне-премиальном сегменте, где будет конкурировать с европейскими электроуниверсалами и кроссоверами.

Вторая shooting brake в линейке Zeekr

Zeekr 7 GT дебютировал в апреле 2025 года и стал второй моделью бренда в формате shooting brake после хорошо известного Zeekr 001. Автомобиль сочетает спортивные пропорции, практичный кузов и фокус на динамике, что должно понравиться европейским покупателям, которые ищут альтернативу классическим кроссоверам.

На домашнем рынке в Китае модель доступна с двумя одномоторными заднеприводными версиями и одной двухмоторной полноприводной, с ценами от 202 900 юаней.

Кстати нежно-розовый Zeekr 007 GT можно заказать без доплаты

Какие модели Zeekr уже продаются в Европе

До появления 7 GT бренд уже успел закрепиться на европейских рынках с несколькими моделями. Среди них - флагманский Zeekr 001, компактный кроссовер Zeekr X и среднеразмерный SUV Zeekr 7X. Расширение линейки универсалом должно усилить позиции бренда в нишевом, но перспективном сегменте.

Продажи растут рекордными темпами

Экспансия в Европе происходит на фоне стремительного роста глобальных продаж Zeekr. По данным CnEVPost, в декабре бренд установил новый рекорд, поставив 30 267 автомобилей за месяц. Это первый случай, когда компании удалось превысить отметку в 30 тысяч проданных авто, что подтверждает серьезные амбиции бренда на мировом рынке электромобилей.