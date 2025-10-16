Зенитка на ISV-Cargo будет охотиться не только на дроны, но и на мотоциклистов

Мобильный комплекс сверхближней противовоздушной обороны имеет на открытой платформе две мини-пушки Dillon Aero M134D калибра 7,62×51 мм. Благодаря радару Echodyne EchoShield и многоспектральным электрооптическим датчикам он видит далеко и много.

"Скайрейнджер" способен заблаговременно выявлять и поражатьне только небольшие беспилотники в воздухе, но и легкие наземные цели – багги, мотоциклы, пикапы, колесные и гусеничные роботизированные машины. О предложенном мировым оборонным ведомствам малоформатном комплексе ПВО рассказывает Army Recognition.

Читайте также Система ПВО с двумя пушками тестируется в Германии

"Расплавлять" стволы не стоит

Каждая из пушек системы Skyranger 762 комплектуется магазином на 3000 патронов с суммарным боезапасом 6000 патронов, которые она может выстрелить за одну минуту (6000 выстр./мин).

Такая скорость эквивалентна 100 выстрелам за одну секунду. Однако разработчик рекомендует ограничить скорость многоствольной конструкции M134D на каждый ствол до 500 выстрелов в минуту, что обеспечивает непрерывную работу без перегрева.

С ходовой от Chevrolet Colorado ZR2

Шасси ISV-Cargo (ISV-C) компании GM Defense здесь не четырехместное, как в классической версии, а двухместное. Базируется на архитектуре Chevrolet Colorado ZR2.

Читайте также Пикап Chevrolet Silverado переделали в армейскую машину

В моторной нише стоит 2,8-литровый турбодизельный двигатель Duramax I4 с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач Hydra-Matic 6L50 и двухступенчатой раздаточной коробкой AutoTra.

Ходовая комплектуется передним и задним электронными блокировочными дифференциалами, длинноходными амортизаторами подвески Chevrolet Performance Multimatic DSSV и дисковыми тормозами с усилителем.

На грузоподъемность жаловаться не стоит

Грузовая платформа позади сидений имеет размеры 2,11 метра в длину и 1,87 метра в ширину. Там непосредственно размещен стрелковый комплекс.

Читайте также Редкий для ВСУ пикап Chevrolet Silverado пришел от волонтеров Иллинойса

Снаряженная масса составляет примерно 2230 килограммов, полезная нагрузка - 1452 килограмма, а общая допустимая грузоподъемность - 2268 килограммов.

"Сочетание Skyranger 762 с ISV-Cargo приводит к созданию мобильного и модульного решения для противодействия небольшим воздушным угрозам в непосредственной близости к маневровым силам. Он дополняет большие варианты Skyranger 30 и Skyranger 35, оснащены револьверными пушками и воздушными боеприпасами", – отмечают в Rheinmetall.

Украина здесь может быть причастна

Показанный на выставке малоформатный мобильный комплекс приятно удивил специалистов оборонных ведомств. Некоторые эксперты высказали мнение, что Skyranger 762 уже прошел или может пройти испытания непосредственно в условиях войны в Украине.

Читайте также Легендарный пикап Зеленского выставлен на продажу

Мотивация таких мыслей логична и оправдана. Сейчас уже никто не отрицает, что в Украине для такой техники и оружия не только реальный театр боевого применения, но и лучшие специалисты борьбы с малоразмерными воздушными и наземными целями. Вот они могут многое подсказать и дать очень дельные советы.