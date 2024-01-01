Железнодорожные переезды в Польше теперь нужно проезжать еще осторожнее: поезда будут двигаться бесшумно

Цель такой нормы – в уменьшении агрессивного шума от сигналов поездов, подаваемых машинистами на подходе к железнодорожным переездам. Как сообщает Польское радио Белосток, изменения внесены по просьбе людей, проживающих вблизи железнодорожных переездов.

Правда, эта "норма касается только регулируемых переездов, которые оборудованы шлагбаумами или светозвуковыми устройствами", говорит Томаш Лотовский из PKP PLK.

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Ранее действовала обязательная норма, по которой машинисты были обязаны сигналить перед каждым железнодорожным переездом, независимо от его характера или оборудования. Теперь, из-за введенных изменений, это обязательство больше не будет распространяться на регулируемые переезды.

С путевых насыпей начали убирать знаки W6b, что перед железнодорожно-командными переездами напоминали машинистам об обязанности использовать звуковой сигнал Rp1 "Внимание". Этот характерный предупредительный гудок был обязательным независимо от времени дня или ночи.

Понятно, что жителям прилегающих к железнодорожным переездам жилых массивов такая какофония была не по душе, особенно ночью да еще и с интенсивным трафиком движения поездов.

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"Это реальное изменение улучшит комфорт жизни людей, проживающих вблизи железнодорожных путей, особенно там, где линия проходит через урбанизированные районы", – говорится в пресс-релизе PKP Polskie Linie Kolejowe SA, на которую ссылается Польское радио.

В железнодорожном ведомстве отметили, что машинисты обязаны сигналить клаксонами на подъезде к переездам категории D, работающие без систем активной безопасности. Такие объекты не имеют шлагбаумов, полушлагбаумов, предупредительных огней или звуковых сигналов, механизмов, управляемых вручную (например, работником железной дороги, который регулирует движение на переезде) и тому подобное.

При этом машинист при необходимости и независимо от знаков может подать сигнал Rp1 "Внимание", если заметит угрозу.

Министерство инфраструктуры, ослабив требования из-за шумовых выбросов, уверяет, что это повысит комфорт жизни людей, проживающих вблизи железнодорожных путей. Кроме этого, уменьшится нагрузка на машинистов.

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Масштаб изменений будет действительно огромным. Например, на 470-километровой трассе от Варшавы до немецкой границы машинисты должны будут подавать только 9 сигналов вместо предыдущих 139.

С другой стороны водителям автомобилей отныне следует быть внимательнее. Во-первых, теперь из-за отсутствия гудка будет труднее заметить приближающийся поезд. Во-вторых, не следует пренебрегать нормативными требованиями переезда регулируемых или нерегулируемых железнодорожных переездов (см. видео внизу).