Желтые автобусы Isuzu Citiport 12 уже возят киевлян и гостей города и будет их еще больше

Как говорится на официальном портале Киева, еще 10 машин находятся в процедуре регистрации и послепродажной сервисной подготовки. Их выход на линии запланирован на ближайшие дни.

Киев законтрактовал 85 машин Isuzu Citiport 12, производителем которых является турецкая компания Anadolu Isuzu. Эти автобусы украинская столица должна была заказать еще до полномасштабной войны, но провести тендер, согласовать финансирование проекта Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) удалось только в прошлом году.

По условиям тендера, как еще в январе 2025 года сообщал tasiyanlar.com, все сервисные и другие послепродажные услуги для "Киевпастранса" в рамках соглашения обеспечит компания Zeynela Motor Vehicles Inc., авторизованным дистрибьютором и сервисным центром Anadolu Isuzu в Украине.

Желтые автобусы воспринимаются хорошо, но пестрых "гуманитарных" пассажирских машин тоже хватает. Фото: мэрия Киева. Фото: мэрия Киева

Автобусы по согласованной договоренности с производителем и поставщиком будут поступать поэтапно, начиная со второй половины 2025 года. Общая стоимость заказанных автобусов Citiport 12 составляет 18 591 017 евро.

Ощутимо изношенный и изрядно потрепанный многолетней эксплуатацией подвижной состав "Киевпастранса" давно нуждался в обновлении. Теперь такой момент настал. На замену старым автобуса приходят современные пассажирские 3-дверные машины, видео здесь.

Это – низкопольные автобусы городского исполнения. Они имеют просторный салон на 78 стоячих и 25 сидячих пассажиров (см. демонстрационное видео внизу). Кроме этого, в зоне средних дверей отведено место для одного пассажира в кресле колесном.

Удобств на остановках во время посадки и высадки добавляет kneeling-система, что наклоняет пол автобусе к кромке тротуара в зоне посадки. Это очень удобно в часы пик, потому что ускоряет процесс посадки и высадки.

Тендерным соглашением прописаны условия сервисного и гарантийного сопровождения всех закупленных автобусов CitiPort 12. Фото: мэрия Киева

Автобус CitiPort 12 имеют экологический формат Евро-6. Здесь стоит дизельный двигатель Cummins 6,7 л. Он выдает максимальной мощностью 220 кВт/ 300 л.с. с крутящим моментом 1182 Нм/1150 - 1400 об./мин. Силовой агрегат разработчики совместили с автоматической коробкой передач ZF Ecolife 6 AP 1200B (6 вперед, 1 назад).

Все автобусы вышли на линию с украиноязычными информационными табло, системой кондиционирования и отопления, камерами видеонаблюдения, программой голосового озвучивания остановок, энергосберегающим LED-освещением и тонированными стеклами.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, до конца нынешнего года прибудет еще одна партия из 30 машин CitiPort 12. Остальные автобусы столица ожидает уже в следующем году.