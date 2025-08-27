Желтые VW Transporter не подошли ВСУ, что с ними сделали в армии

Автомобили приобретены и отправлены в сотрудничестве с благотворительным фондом “Сохрани Украину!” (в соцсети классифицируется как SAVE UA). Эта общественная гуманитарная миссия создана аграриями в феврале 2022 года.

Из фото на ФБ-странице ВАР видно, что вместе с T5 в новом пакете помощи шли минивэн Toyota Hiace, пикап Mitsubishi L 200 и другие автомобили. Конечно, одними из самых популярных у наших армейцев все-таки являются "течики", название которых пошло от Transporter T4, уже ставших легендой.

И хотя в автопарках уже достаточно новых моделей Т5, Т6 и так далее, название "течики" приклеилось и покидать лексикон армейцев о Volkswagen Transporter любой версии не собирается. Аграрии приобрели "пятый" Transporter 2.0 TDI, соответствующий экологическому стандарту Euro-5.

Желтых "течиков" в оригинальной заводской покраске в транспортных траншах армейцам еще не было. Фото: ВАР

Панельный фургон такого исполнения не имеет полного привода, здесь классическая колесная формула 4х2 и не очень мощный дизельный двигатель на 62 кВт/84,30 л.с., но это не мешает автомобилю держаться на пике популярности у армейцев.

Ровно месяц назад члены ВАР также передали армейцам 14 автомобилей, половина из которых также были "течики" как в исполнении фургонов, так и с бортовым кузовом и двухрядной кабиной.

По запросам армейцев ВАР постоянно добавляет в пакеты пикапы, внедорожники, а иногда и грузовые автомобили. Фото: ВАР

Всего по состоянию на сегодня Всеукраинская Аграрная Рада передала в Силы обороны с начала полномасштабного вторжения 2658 автотранспортных средств. И эта помощь прекращаться не будет, о чем заявил председатель ВАР Андрей Дикун.

"Наши аграрии ежедневно работают в чрезвычайно сложных условиях, но одновременно находят возможность помогать армии. Каждое переданное авто – это усиление наших воинов на фронте. Мы гордимся единством аграрного сообщества и благодарны каждому, кто приобщается к поддержке ВСУ", – подчеркнул Андрей Дикун.