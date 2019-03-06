Их спины прикрывал пикап Alaskan ICE Edition.

Французский автопроизводитель представил в Женеве новое поколение своего популярного компакта Clio, обновленный сити-кар Twingo и особую версию пикапа Alaskan под названием ICE Edition.

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Хэтчбек Clio пятого поколения совершил небольшой прорыв в дизайне и технике и впервые, после модернизации, появился на публике. Также компания раскрыла информацию о силовых установках модели.

Фото: презентація Renault Clio V у Женеві / Carscoops

Renault Clio mk5 будет предлагаться с красивой светодиодной оптикой уже в базовом исполнении, покупателям доступен выбор из 11 цветов кузова. Габариты нового Clio почти не изменились – длина хэтчбека составляет 4048, а вот багажник увеличился с 300 до 391 литров.

Внутри Renault Clio V получил современный дизайн, вертикальный дисплей и электронную панель приборов. В зависимости от комплектации дисплей может быть 7-, 9,3 - или 10-дюймовым. Цветовых схем для салона предложено 8, как и оттенков подсветки.

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Хэтчбек (а в дальнейшем, возможно, и универсал) в базовой комплектации будет иметь атмосферный трехцилиндровый мотор объемом 1 литр. Бензиновый агрегат сочетается с 5-ступенчатой механикой и может продуцировать 65 или 75 к.с. мощности, в зависимости от модификации.

Фото: новый Renault Clio / Renault

Clio станет первым носителем нового агрегата – еще одного 1-литрового трехцилиндрового мотора с обозначением TCe. Он был разработан Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance для совместного использования на компактных моделях четырех марок. Двигатель сочетается с той же 5-скоростной механикой или опционным роботом X-Tronic CVT и продуцирует до 98 к. с. мощности.

Топовым двигателем для нового Renault Clio стал 1,3-литровый турбомотор TCe. Он комбинируется с 7-ступенчатой автоматической трансмиссией и продуцирует 128 к. с. мощности. Позже в палитре бензиновых двигателей должен появиться газовый гибрид LPG.

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Кроме того, новая модель будет предлагаться и с дизельным двигателем, несмотря на то, что в Европе они теряют популярность. 1,5-литровый Blue dCi предлагает к выдаче 84 или 113 к. С., в зависимости от версии.



Фото: схема размещения силовой установки гибрида Renault Clio E-Tech / Renault

Но и это еще не все! В Женеве компания Renault познакомила публику с Clio E-Tech – мягким гибридом на основе 1,6 литрового бензинового двигателя, усиленного парой электромоторов и аккумулятором на 1,2 киловатчасов. Технической информации об этом агрегате компания не раскрыла, отметив только, что Clio E-Tech отправится на электротяге, будет добавлен к линейке в 2020 году и будет иметь лучшие в классе показатели топливной эффективности.

Фото: 2020 Renault Twingo / Renault, Carscoops

В Женеву французская марка привезла целую стайку субкомпактных хэтчбеков Twingo во главе с особенной версии le coq sportif, созданной совместно с национальным производителем спортивной одежды.

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Renault Twingo by le coq sportif создан на базе максимальной комплектации обновленного хэтчбека, которая включает климат-контроль, камеру заднего вида, а также мультимедийную систему Easy Link с 7-дюймовым экраном, поддержкой Apple Carplay и Android Auto. Как и другие версии Twingo, выполнения le coq sportif доступно с 75 или 95-сильными бензиновым двигателями.

Фото: Renault Alaskan ICE Edition / Renault

Еще одним особенным автомобилем на подиуме Renault стал пикап Alaskan в исполнении ICE Edition. Мощный пикап, способный перевозить до тонны груза в кузове или буксировать до 3,5 тонн прицепом, поступит в продажу в Европе в сентябре нынешнего года.

ICE Edition отличает белоснежный цвет кузова и элементы из черного пластика – расширители колесных арок, багажник и тому подобное, а также 18-дюймовые колесные диски особого дизайна. Renault Alaskan ICE Edition будет предлагаться только с 2,3-литровым дизелем Renault dCi.

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