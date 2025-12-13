Женщина ехала на своей Camry, когда самолет упал прямо на ее крышу: видео

Инцидент произошел в понедельник около 17:45 и был зафиксирован на видеорегистратор одной из машин, двигавшейся позади, пишет Carscoops. За несколько минут до падения пилот Beechcraft 55 сообщил диспетчерам о потере мощности на обоих двигателях. Осознав, что до взлетной полосы не дотянуть, он попытался пойти на экстренную посадку прямо на шоссе.

На видео видно, как самолет резко снижается над трассой, после чего касается задней части Camry. После удара легкомоторник коротко подскакивает, теряет шасси и скользит по дороге, пока не останавливается возле центрального барьера.

По данным дорожного патруля Флориды, водитель Toyota получила травмы, не угрожающие жизни, и была доставлена в больницу. 27-летний пилот и его пассажир сумели выбраться из разбитого самолета самостоятельно и отделались испугом.

Фотографии с места происшествия демонстрируют существенные повреждения крыши и задней части Toyota Camry 2023 года. По словам спасателей, последствия могли быть значительно трагичнее, если бы самолет упал под другим углом или задел бок авто. На момент аварии движение на трассе было очень интенсивным, поэтому существовала большая угроза масштабного ДТП со многими пострадавшими. К счастью, столкновение ограничилось лишь одной машиной.

Движение на участке автомагистрали было полностью перекрыто для уборки обломков, и дорогу снова открыли только около девяти утра следующего дня. Тем временем Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование причин внезапной потери мощности двигателей.

Интересно, что это уже вторая авария легкомоторной авиации во Флориде в тот же день. Как сообщает Fox 35 Orlando, еще один небольшой самолет совершил аварийную посадку на дорогу в городе Деланд, в результате чего два человека получили ранения. Несмотря на драматичность подобных случаев, аварийные посадки на дорогах случаются чаще, чем кажется.

Когда пилоты теряют тягу или сталкиваются с техническими неисправностями, прямые участки автомагистралей часто становятся единственным вариантом для безопасного приземления. Однако ситуации, когда самолет реально попадает в движущийся автомобиль, как в этом случае с Toyota Camry, остаются крайне редкими - и тем более шокирующими.