Женщина угнала фургон и сбежала на нем из США в Мексику, но потом вернулась, чтобы сдаться

Как пишет Carscoops, 29-летняя Алисса Уилсон похитила серебряный минивэн из дома для людей, лечащихся от алкогольной зависимости. Когда ее начали преследовать полицейские женщина отказалась выполнить остановку и разогналась до 145 километров в час.

Полицейские несколько раз пытались развернуть полосы с шипами, но похитительнице каждый раз удавалось избегать их. В конце концов, Калифорнийский дорожный патруль прекратил погоню, и вскоре после этого Уилсон успешно пересекла границу Мексики, что вызвало вопрос о том, как ей удалось сделать это незамеченной.

Сообщается, что женщина проехала на угнанном фургоне около 250 километров, прежде чем попасть в Мексику. Однако, во время погони ее мать связалась с властями и сообщила, что в этот момент Уилсон переживала кризис психического здоровья.

Уже через неделю после происшествия Алисса Уилсон вернулась в США и сдалась полиции. В интервью KTLA-TV офицер по связям с общественностью офиса шерифа округа Вентура капитан Роберт Юс отметил, что легкие дорожные условия помогли Уилсон оставаться на автостраде так долго. После того как она въехала в Мексику, полиция нашла угнанный фургон в Тихуане.