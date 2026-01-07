Женщину задержали за взятку во время экзамена на права

В территориальном сервисном центре МВД № 0541 в Виннице 6 января 2026 года под камерой была зафиксирована попытка предоставления неправомерной выгоды с целью незаконного получения водительского удостоверения. Инцидент произошел непосредственно перед началом сдачи практического экзамена.

Во время проверки документов кандидатки в водители администратор сервисного центра, который находился в служебном автомобиле, обнаружил в ее паспорте денежную купюру номиналом 100 долларов США. После этого женщина предложила экзаменатору так называемое "решение вопроса" и передала еще четыре купюры того же номинала за положительный результат экзамена.

Работник сервисного центра на камеру отказался от предложения. Процесс сдачи практического экзамена был прекращен, а информацию о попытке подкупа передано на спецлинию 102. Для фиксации факта правонарушения на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, что честно получить водительское удостоверение в Украине очень сложно – около 80% кандидатов проваливают водительские экзамены. Такая ситуация создает высокие коррупционные риски: кандидаты в водители массово обращаются к руководителям автошкол, инструкторам и бегунов. Также распространение имеют мошеннические схемы, а иногда даже покупка подделок.

В сервисных центрах МВД гражданам напоминают, что личная попытка предоставления неправомерной выгоды должностному лицу влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную украинским законодательством.