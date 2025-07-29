Жители городов США могут пересесть на электровелосипеды вместо автомобилей

Как пишет electrek.co, стимулы для электровелосипедов сильно отличаются в зависимости от города и штата, но общая тенденция прослеживается одна для всех. Очень популярная инициатива Денвера по скидкам на электровелосипеды показала эффективность стимулов.

Скажем, власти Род-Айленда запустили собственную программу скидок по всему штату, предлагая на покупку такого байка до 750 долларов. Города Энн-Арбор, Окленд, Провиденс и десятки других следуют этому примеру, разрабатывая собственные вариации. Некоторые программы вообще стали революционными.

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Вашингтон, округ Колумбия, пилотирует скидку, ориентированную на работников службы доставки. Даже некоторые коммунальные компании, такие как Green Mountain Power в Вермонте, присоединились к этой акции.

Стимулы для приобретения аккумуляторных велосипедов все больше побуждают жителей городов к приобретению двухколесного транспорта. Фото: bendvelo.com

В Бенди, штат Орегон, начали почин полной лояльности, Там местные власти предложили своим жителям бесплатные электровелосипеды. Правда, здесь несоответствие и частично преувеличенная мотивационная часть.

Редакция Авто24 поинтересовалась этой программой и выяснила, что программа стимулирования там есть, но в условиях о предоставлении помощи речь не идет о бесплатном велобайке. Проект программы скидок на электровелосипеды стартовал 16 июня 2025 года.

Участникам программы предоставляется скидка в размере 1800 долларов США жителям, которые соответствуют требованиям для приобретения электровелосипедов. Указано и торговые заведения – веломагазины BendR Cyclery/Ride2You и Bend Electric Bikes.

В зависимости от модели можно взять с доплатой 300-500 долларов и более мощный велобайк с двумя электромоторами. Фото: amyet.com

На сайте веломагазина BendR Cyclery уверяют, что ваучера на сумму 1800 долларов США достаточно для приобретения многих новых электровелосипедов в их номенклатуре, но можно с доплатой взять и дороже.

"Программа скидок на электровелосипеды – это совместное партнерство, которое может привести к значительным изменениям в нашей общине. Делая электровелосипеды доступными, мы не только поддерживаем местный бизнес, но и пропагандируем здоровый образ жизни, уменьшаем пробки на дорогах и помогаем Бенду двигаться к более устойчивому будущему", – заявила на официальной странице города Бэнд мэр Мелани Кеблер.

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Правда, повезти может не каждому. Там всего 70 ваучеров, которые город Бэнд предлагает в партнерстве с Commute Options и при финансировании Pacific Power Foundation. Получатели скидок будут выбираться путем лотереи каждые три недели, пока не будет предоставлено все 70 ваучеров.

Такой подход обеспечивает справедливые и равные возможности для всех квалифицированных кандидатов. Но и это еще не все.

Для получения скидки заявители должны:

быть в возрасте от 18 лет;

быть жителем города Бэнд;

стать клиентом Pacific Power;

иметь доход домохозяйства на уровне или ниже 80% от медианного дохода по региону;

пройти курс безопасности езды на электровелосипедах от Commute Options.

Ваучер предусматривает 1800 долларов, а практичный электровелосипед Velotric Breeze 1 Cruiser (двигатель 750 Вт/65 Нм, пробег 112 км) можно взять на 1 доллар дешевле. Фото: velotricbike.com

Так что с бесплатными велосипедами новость имеет некоторые несоответствия, но несмотря на это, такие программы выгодны, особенно жителям с низким уровнем дохода, которые могут полагаться на дорогие или ненадежные виды транспорта, чтобы добраться до работы, школы или продуктового магазина. А местные органы власти, предлагая более высокие скидки, стремятся уравнять условия игры и сделать жизнь без автомобиля более реалистичной.

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Конечно, финансирование является самым большим препятствием для продолжения таких программ. Однако деньги в бюджетах городов все-таки находят: уменьшение повреждения дорог и улучшение качества воздуха, перевешивают начальные расходы.