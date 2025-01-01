Жители одного из районов "перекрыли" его на картах, чтобы "чужие" не ездили транзитом

Жители одного из районов города, Пааркбюрти, устали от пробок на их улицах в рабочие дни. Говорят, что автомобили ездят с чрезмерной скоростью и занимают их парковочные места. Поэтому они придумали креативную идею уменьшению количества транзитных машин, сообщает nhnieuws.

Несколько десятков жителей внесли сообщение на Карты Google о том, что их улицы якобы закрыты. После многочисленных сообщений веб-сайт и приложение поверили в это, и теперь автомобили объезжают район.

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Городские власти обещали сделать все возможное, чтобы решить эту проблему, но пока что, по их мнению, сделано слишком мало. Плату за парковку увеличили, но это не дало никакого эффекта.

Жители считают свою работу "наименее радикальной мерой", чтобы заставить муниципалитет выполнить требования, и делают это с апреля. В дни повышенной нагрузки, обычно в выходные, они цифровым способом закрывают район на несколько дней. Например, улицы все еще были "закрытыми" в понедельник, но со вторника снова "открыты".

Мэр города отреагировал с большим раздражением. Он считает, что теперь они обременяют другие районы проблемами с дорожным движением. В ответ он приказал установить знаки на подъездных дорогах к Зандворту с надписью: "Отключить навигацию, следовать парковочной зоне". Эти знаки были написаны на нидерландском и немецком языках.

Отдельный конфликт вызвала одна из парковок, которая может вместить более 100 мест, но также обозначена на карте как перекрытая. Ведь жители района утверждают, что они этого не делали, и работа этой парковки соответствует их интересам. Власть обвиняет людей в том, что это часть их кампании.

Чем завершится конфликт мэрии и жителей районе, пока неизвестно.