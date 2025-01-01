Знак с буквой Н кардинально изменил дорожное движение в одной стране: как именно

Этот знак указывал одно – “Перестройся на правостороннее движение”. Желтая буква H в курсивном исполнении шрифта на черном фоне шестиугольного ромбовидного знака не информировала, а предупреждала. Его, как через переход с левостороннего на правостороннее движение в 1967 году ввела Швеция, вспоминают в moto.pl,

Это было революционное решение правительства, по случаю чего даже состоялся референдум. Водители были против. В 1955 году за сохранение левостороннего движения проголосовало 83% избирателей. Однако и власть сдаваться не хотела.

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К тому времени в Швеции было зарегистрировано 1 976 248 транспортных средств, водители которых к левостороннему движению привыкли. В соседних странах (включая Норвегию и Финляндию) и континентальной Европе действовало правостороннее движение.

Более 90 процентов шведов имели автомобили с привычным нам левым рулем. Особенностью шведского левостороннего движения было то, что водители сидели с левой стороны автомобиля, несмотря на то, что движение было слева!

Левостороннее движение в Стокгольме, у водителей также левый руль. 1966 год. Фото: 99percentinvisible.org

В отличие от Великобритании, где люди также ездят слева, а руль справа, в Швеции автомобили преимущественно продавались с рулем слева. Так что переход на новые нормы даже считался более безопасным в вождении транспорта.

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Однако неизбежные логистические проблемы все-таки ожидались. Правительство приводило разные аргументы в пользу изменений и годами строило активную разъяснительную работу, готовило водителей к нововведению. А те не верили, боялись нового.

Буква Н – сокращение от шведского Högertrafik, то есть "Правостороннее движение", Нöger – "Правый". Коллаж: Авто 24

В конце концов, за четыре года до официальных изменений правительство ввело информационную кампанию среди населения. В ход пошла реклама, нанесение новой дорожной разметки, раздача памятных материалов. Кроме желто-черной таблички, появилась сине-белая наклейка на стекло (см. коллаж выше), некоторая другая полиграфическая продукция

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Для этого был напечатан учебник от государственной комиссии по правостороннему движению. Он по объему имел всего 32 страницы. Переход на правостороннее движение состоялся в воскресный день 3 сентября 1967 года. В брошюре людей призывают: "Прочитайте брошюру – сохраните ее – прочитайте еще раз!"

Титульный лист брошюры и постановочное фото правостороннего движения, до которого еще добрых три года. Фото: сайт classicmotor.se

Это произошло 3 сентября 1967 года в 05:00. Десятью минутами ранее весь транспорт вынужден был остановиться и переехать на правую сторону. В 5:00 утра правостороннее движение наконец-то открыли по радио (см. видео внизу).

Это и поныне считается самой масштабной реорганизацией дорожной инфраструктуры, которую когда-либо видел мир. Фото: 99percentinvisible.org

Тот сентябрьский день шведы называли "Dagen H" или "Höger Dag", то есть "День H" и "Правильный день". Знаки с буквой Н, то есть правый, стояли повсюду и предупреждали водителей, что им следует двигаться по правой полосе, то есть перейти с левой стороны дороги на правую.

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Кстати, чтобы безопасно встретить "День H", необходимо было обновить примерно 360 000 дорожных знаков в стране, большинство из них пришлось изменить за день до нововведения. С этой целью был мобилизован местный персонал и войска, работа велась по всей стране.

По статистическим данным, в первый день действия этого знака произошло по этому поводу 157 столкновений. Однако постепенно водители начали привыкать к новому у уже за несколько месяцев адаптировались к стандартам соседей из континентальной Европы.

Знаки предупреждения с буквой Н еще некоторое время стояли на дорогах, предупреждая водителей о новых нормах ПДД, но впоследствии их без спешки сняли

В знаках некоторых стран буква Н используется и поныне, указывая конкретно на медицинский стационар (госпиталь) или отель – Hospital или Hotel. А в Украине с недавних пор треугольным знаком с буквой Н обозначают учебные автомобили. Коллаж: Авто24

Через год после Швеции Исландия также перешла на правое движение, а в 1970-х бывшие британские колонии, включая Гану и Нигерию, перешли слева направо, чтобы быть более похожими на своих соседей в Западной Африке.

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В этой теме есть одно заметное исключение: в 2009 году островная республика Самоа сделала противоположное – там перешли от правого движения, как и большинство в мире, на левостороннее.

Страны с правосторонним движением показано в красном цвете, а с левосторонним – в синей масти. Фото: 99percentinvisible.org

Таким образом Самоа сравнялась с тремя ближайшими крупными экономиками – Австралией, Новой Зеландией и Японией, где движутся слева. Это позволило им импортировать подержанные автомобили из Японии, которая является одним из самых дешевых рынков подержанных автомобилей в мире.