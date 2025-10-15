Укр
Ру

Звезда TikTok больше года убегала от полиции после аварии McLaren - и наконец предстанет перед судом

Британского инфлюенсера Гаррисона Салливана, известного в сети как HSTikkyTokky, арестовали после более чем 18 месяцев укрытия от полиции. 24-летний блогер в марте 2024 года разбил свой фиолетовый McLaren 720S, оставив на пассажирском сиденье раненого друга - инфлюенсера, по имени General G - и скрылся с места ДТП пешком.
TikTok-блогер разбил McLaren, бросил раненого друга и сбежал – теперь предстанет перед судом - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото с места происшествия

Данила Северенчук
logo15 октября, 12:10
logo0
logo0 мин

Салливан должен был предстать перед судом еще в ноябре прошлого года, но вместо этого покинул Великобританию, перебравшись на Ближний Восток, где продолжал вести активную онлайн-жизнь. Более того - он высмеивал полицию в соцсетях, публикуя видео с якобы Великобритании, несмотря на то что находился за тысячи километров.

Читайте также: В Польше с "правами" несуществующего СССР лучше не ездить: какой штраф

Его даже хотели привлечь к инфлюенсерскому боксерскому турниру в Катаре. Но история закончилась неожиданно. По информации BBC, в минувшую пятницу Салливана задержали после возвращения в страну.

Что именно ему инкриминируют

Суд выдвинул ряд обвинений:

  • Опасное вождение
  • Вождение без страховки
  • Использование телефона за рулем
  • Бегство с места аварии
  • Отказ выполнить требование об остановке

После столкновения с Audi передняя часть его фиолетового McLaren была уничтожена. В сети сразу распространились кадры, на которых его пострадавший пассажир корчился от боли на обочине, однако водителя не было возле авто, ведь Салливан скрылся с места происшествия пешком.

Несмотря на проблемы с законом, Салливан ранее хвастался, что зарабатывает до 25 миллионов долларов в год на своих онлайн-проектах. Если это правда - то теперь у него точно появится расход, который нельзя проигнорировать - правосудие.

Также интересно: В Белой Церкви на одну АЗС стало меньше - торговала "бодягой"

Его возвращение в Великобританию означает лишь одно: беглец больше не “неприкосновенный”, и теперь TikTok-звезде придется доказывать невиновность не в стримах - а в суде.

#Фото #Новости #Видео #Aвтофанаты