Звезда TikTok больше года убегала от полиции после аварии McLaren - и наконец предстанет перед судом

Салливан должен был предстать перед судом еще в ноябре прошлого года, но вместо этого покинул Великобританию, перебравшись на Ближний Восток, где продолжал вести активную онлайн-жизнь. Более того - он высмеивал полицию в соцсетях, публикуя видео с якобы Великобритании, несмотря на то что находился за тысячи километров.

Его даже хотели привлечь к инфлюенсерскому боксерскому турниру в Катаре. Но история закончилась неожиданно. По информации BBC, в минувшую пятницу Салливана задержали после возвращения в страну.

Что именно ему инкриминируют

Суд выдвинул ряд обвинений:

Опасное вождение

Вождение без страховки

Использование телефона за рулем

Бегство с места аварии

Отказ выполнить требование об остановке

После столкновения с Audi передняя часть его фиолетового McLaren была уничтожена. В сети сразу распространились кадры, на которых его пострадавший пассажир корчился от боли на обочине, однако водителя не было возле авто, ведь Салливан скрылся с места происшествия пешком.

Несмотря на проблемы с законом, Салливан ранее хвастался, что зарабатывает до 25 миллионов долларов в год на своих онлайн-проектах. Если это правда - то теперь у него точно появится расход, который нельзя проигнорировать - правосудие.

Его возвращение в Великобританию означает лишь одно: беглец больше не “неприкосновенный”, и теперь TikTok-звезде придется доказывать невиновность не в стримах - а в суде.