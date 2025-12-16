Румунія дебютувала з прототипом бронетранспортера VLAH, але до серійного виробництва ще далеко

Нічого подібного після падіння правління Ніколае Чаушеску з грудня 1989 року в індустрії оборонного відомства не було. Це, як пише Defense Romania, знаковий дебют.

І хоча з тією датою мало хто цю подію поєднував, офіційна презентація бронетранспортера на заводі Automecanica Moreni та запуск двигуна першого броньованого автомобіля 4х4, розробленого Румунією після революції, практично збіглася з датою смерті згаданого правителя – відтоді збігло 36 років.

В рамках державно-приватного партнерства

Програма VLAH вважається унікальним проєктом для румунської оборонної промисловості. Він реалізується в рамках державно-приватного партнерства BlueSpace Technology у співпраці з Automecanica Moreni.

Щоправда, проєкт VLAH все ще перебуває на стадії прототипу, але представники компанії BlueSpace обіцяють відносно короткий період впровадження.

До серійного зразка ще далеко, але кілька машин вже готові до тестів у румунських військах. Фото: сайт Observator News

Який табун жеребців загнуздали

Розробники VLAH наголос зробили на мобільності машини. З дорожнім просвітом 410 мм та здатністю долати перешкоди півметровою висотою, автомобіль обіцяє гарну маневровість на полі бою. Звісно, цьому сприятиме повний привід та добротний силовий потенціал.

Броньований автомобіль отримав німецький двигун MTU потужністю 221 кінську силу, що з'єднаний з автоматичною коробкою передач ZF. Це дозволяє набирати максимальну швидкість 110 км/год та мати запас ходу 600 кілометрів.

За стандартами НАТО

Кабіна пропонує балістичний захист 2-го рівня, тобто від куль та осколків, та захист від мін 2a/2b. V-подібна конструкція з подвійною підлогою спеціально розроблена для розсіювання ударної хвилі вибуху 6-кілограмового тротилу під автомобілем, збільшуючи шанси на виживання п'яти пасажирів.

Броньована бойова машина отримала систему командування та управління (C2) стандарту НАТО SitaWare. SitaWare Frontline оснащує VLAH повною ситуаційною обізнаністю та можливостями командування та управління для бортового командира, забезпечуючи детальну оперативну картину.

Перша румунська броньована бойова машина отримала інноваційну систему командування та управління SitaWare Frontline. Фото: Systematic

Програмне забезпечення охоплює передові системи картографування, що підтримують різні типи карт як у 2D, так і в 3D, інтегроване відстеження сил та інструменти планування, які дозволяють командирам зосередитися на виконанні місії, а не на управлінні системою.



Прототип – це ще не серія

У найближчі місяці прототип зможуть випробувати військові. Після цього очікується найважчий етап впровадження – фінансування та розміщення замовлення.

"Ми не починаємо з нуля, у нас є платформа на рівні TRL 7-8. Час випробувань, гомологації та впровадження скоротиться до 18-20 місяців. Відповідно, ціль виробництва становить приблизно 200 автомобілів на рік", – прогнозує генеральний директор BlueSpace Technology Костянтин Пінтіліє.

Перехід до масового виробництва пов'язаний з високими витратами. Деякі з присутніх на заході експертів попереджають, що такий крок вимагає інвестицій приблизно в 5-10 разів більших, ніж суми, спочатку вкладені в розробку прототипів.

Міністерство оборони має бути зацікавлене

Генерал-лейтенант Вірджил Белечану зазначає, що без чіткої участі Міністерства оборони в програмі закупівель проєкт ризикує залишитися на стадії перспективного прототипу.

"Ми чекаємо на зацікавленість Міністерства оборони, оскільки лише через Міністерство оборони ми можемо розробити цю функціональну платформу для Румунської армії. Ми сподіваємося, що одного дня, але не дуже пізно, Міністерство оборони висловить точку зору", – зазначив Вірджил Белечану.

Семитонна машина може сягати 10 тонн, але це залежить від бронювання та конфігурації обладнання. Фото: euronews.ro

Один постулат привабливості уже є: запуск VLAH відбувається в той час, коли Європа переглядає свою архітектуру безпеки, а потреба у військовій техніці місцевого виробництва, що легко обслуговується та адаптується, тепер більша, ніж будь-коли.

Номенклатура має бути широкою

Розробники не загадують наперед щодо майбутніх контрактів. Вони в них вірять. Саме тому вже на нинішньому етапі розглядають гібридні варіанти, які б додавали електродвигун для безшумної роботи.

Окрім цього передбачаються на базі цієї машини виготовляти різні спеціалізовані версії. Це можуть бути як мобільні командні пункти, машини медичної евакуації, так і відкриті платформи для боротьби з дронами.

Багато в чому підказки щодо операційного виконання машин, їх комплектації дали уроки України, чий досвід активно використано в розробці.