Румунія таємно передала Україні ЗРК CA-95 і тільки днями про це стало відомо

Багато українських видань повідомило про появу такої системи ППО в Україні, оскільки це справді вартий уваги інформаційний привід. Однак на деталі таємного постачання звернули увагу лише експерти бельгійського спеціалізованого ресурсу Army Recognition.

Перше фото опублікували на Telegram-сторінці TyskNIP. Там подано кілька ілюстрацій румунського ЗРК CA-95, створеного на базі радянського 9K31 Strela-1 і встановленого на бронетранспортер TABC-79.

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Про те, що фото зроблено в Україні, сумніву немає. Належність до румунського походження вказує оригінальний румунський камуфляж, збережений на машині. Щоправда, рондель румунських збройних сил там зафарбований і це також дає підказку про таємну передачу техніки, про яку ніде не повідомлялося. Вочевидь, терміни передачі були надто стислі, часу вистачило лише на ретушування символіки.

Для ходової бази CA-95 румуни використовують TABC-79, також відомий як бронетранспортер-амфібія ABC-79M 4x4 зразка 1970-х років. Він має довжину 5,64 метра, ширину 2,80 метра, висоту 2,34 метра та бойову масу приблизно 9,27 тонни. Екіпаж із трьох осіб (водія, командира та навідника). В десантному відсіку може перевозити до чотирьох повністю екіпірованих солдатів.

Фото: TyskNIP

У моторній ніші стоїть дизельний двигун Saviem 798-05 N2 з турбонаддувом потужністю 154 кінські сили. Такий потенціал забезпечує максимальну швидкість 80 км/год і запас ходу 700 кілометрів. По воді рухається за допомогою водомета. Машина має також фронтальну лебідку з 50-метровим тросом і вантажністю 5,5 тонни.

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Зазначається, що румунська CA-95 може перехоплювати загрози на низькій висоті. Це можуть бути літаки, вертольоти, безпілотники та крилаті ракети, що йдуть на висоті від 50 до 3500 метрів. Горизонтальна дальність ураження від 800 до 4200 метрів.

Офіційного підтвердження щодо цих установок від міністерств оборони Румунії чи України не було опубліковано. Однак українські підрозділи протиповітряної оборони вказали, що система CA-95 розгорнута, в робочому стані та ефективна, включаючи заяви про успішне знищення російських вертольотів. Точні обставини та кількість залучень залишаються непідтвердженими, інші дані відсутні.

Фото: TyskNIP

Експерти українського видання Militarnyi з посиланням на Military Balance зазначають, що станом на 2025 рік на службі в армії Румунії перебуває 48 ЗРК CA-95M. При цьому сам комплекс "на цей час є фізично та морально застарілим і не здатний ефективно боротися з літаками та вертольотами. Однак він усе ще придатний для використання проти крилатих ракет та дронів".

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Попри свій технологічний вік і фізичну застарілість відносно нових систем, CA-95 залишається життєздатним проти сучасних загроз. Його чотири ракети класу "земля-повітря" мають інфрачервоне наведення. Швидкість переслідування у слід повітряній цілі сягає 310 м/, а на зустріч цілі, що наближається, вона менша - 220 м/с.

Раніше Румунія надавала військову допомогу Україні шляхом прямих державних пожертвувань. З-поміж переданого було 20 бронетранспортерів ТАБ-71М, 152-мм артилерійські системи М1981 і реактивні системи залпового вогню АПР-40, а також батарея ППО Patriot.

ЗРК CA-95 на шасі TABC-79 4х4 під час параду румунських військ на День армії. Фото: MApN, armed.mapn.ro