Ринок електромобілів в Україні у вересні 2025 року: статистика, динаміка та прогнози

Сегмент легкових BEV (акумуляторних електромобілів) у вересні 2025 року встановив новий рекорд — 12 113 реєстрацій, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше порівняно з вереснем 2024 року.

Експерти Інституту досліджень авторинку (ІДА) прогнозують, що ріст ринку електромобілів триватиме до кінця року, після чого можливе короткострокове зниження активності на кілька місяців, а потім — стабілізація і нова хвиля зростання.

До речі скільки нових авто купили українці у вересні

Загальний парк електротранспорту в Україні

Станом на кінець вересня 2025 року в Україні зареєстровано:

193,5 тис. легкових електромобілів

електромобілів 3,9 тис. вантажних BEV

BEV 8 електробусів

Які бренди лідирують?

Tesla — 20% парку (новий лідер)

— 20% парку (новий лідер) Nissan — 18,5%

— 18,5% Volkswagen — 12,5%

Середній вік електрокара в Україні — лише 5,8 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх типів транспорту.

Скільки електромобілів уже ввезено у 2025 році?

З початку 2025 року до вересня включно — 55,4 тис. електромобілів,

У всьому 2024 році було 52,1 тис. реєстрацій — тобто показник перевищено менш ніж за 9 місяців.

Новий прогноз на 2025 рік

Очікується, що до кінця року до України прибуде ще:

≈20 000 вживаних електромобілів;

електромобілів; ≈7 000 нових електрокарів.

Загалом — +27 000 авто, що дасть приблизно 82 000 перших реєстрацій у 2025 році.

Також цікаво що дорожче в обслуговувані: гібриди, електрички чи авто з ДВЗ?

Чому українці масово переходять на електромобілі?

Активне зростання ринку пояснюється кількома ключовими факторами:

Подорожчання пального на АЗС;

Загальна популяризація електромобілів завдяки покращенню характеристик та доступності цін;

Наближення повернення ПДВ на розмитнення з 1 січня 2026 року, що збільшить вартість електрокарів майже на третину.

Саме останній пункт став головним драйвером попиту — українці поспішають придбати електромобіль до подорожчання.