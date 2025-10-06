Ринок електромобілів в Україні у вересні 2025 року: статистика, динаміка та прогнози

ФОТО: Freepik|
Електромобілі в Україні у вересні 2025
Сегмент легкових BEV (акумуляторних електромобілів) у вересні 2025 року встановив новий рекорд — 12 113 реєстрацій, що на 5,9% більше, ніж у серпні, та на 89,2% більше порівняно з вереснем 2024 року.
Експерти Інституту досліджень авторинку (ІДА) прогнозують, що ріст ринку електромобілів триватиме до кінця року, після чого можливе короткострокове зниження активності на кілька місяців, а потім — стабілізація і нова хвиля зростання.
Загальний парк електротранспорту в Україні
Станом на кінець вересня 2025 року в Україні зареєстровано:
- 193,5 тис. легкових електромобілів
- 3,9 тис. вантажних BEV
- 8 електробусів
Які бренди лідирують?
- Tesla — 20% парку (новий лідер)
- Nissan — 18,5%
- Volkswagen — 12,5%
Середній вік електрокара в Україні — лише 5,8 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед усіх типів транспорту.
Скільки електромобілів уже ввезено у 2025 році?
З початку 2025 року до вересня включно — 55,4 тис. електромобілів,
У всьому 2024 році було 52,1 тис. реєстрацій — тобто показник перевищено менш ніж за 9 місяців.
Новий прогноз на 2025 рік
Очікується, що до кінця року до України прибуде ще:
- ≈20 000 вживаних електромобілів;
- ≈7 000 нових електрокарів.
Загалом — +27 000 авто, що дасть приблизно 82 000 перших реєстрацій у 2025 році.
Чому українці масово переходять на електромобілі?
Активне зростання ринку пояснюється кількома ключовими факторами:
- Подорожчання пального на АЗС;
- Загальна популяризація електромобілів завдяки покращенню характеристик та доступності цін;
- Наближення повернення ПДВ на розмитнення з 1 січня 2026 року, що збільшить вартість електрокарів майже на третину.
Саме останній пункт став головним драйвером попиту — українці поспішають придбати електромобіль до подорожчання.