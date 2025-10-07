Ринок електромобілів з пробігом в Україні: підсумки вересня 2025 року

Український ринок уживаних електромобілів продовжує динамічно розвиватися. У вересні 2025 року понад 53% усіх BEV, що з’явилися на дорогах, — це імпортовані вживані авто, які отримали свої перші українські номери. Загалом автопарк країни поповнився 6473 електромобілями з пробігом, підрахували в Інституті досліджень авторинку.

Імпорт вживаних електромобілів

Більше як половина електрокарів, що надходять в Україну, — це «свіжопригнані» машини з Європи, США та Китаю. Лідером залишається Tesla, яка впевнено утримує перше місце як серед марок, так і серед моделей.

Tesla Model Y — 882 авто

Tesla Model 3 — 698 авто

Tesla Model S — 229 авто

Ці три моделі формують основу імпорту преміального сегмента.

У масовому класі стабільний попит мають:

Nissan Leaf (627 од.) — найдоступніший електрокар в Україні

KIA Niro (411 од.), Hyundai Kona (299 од.) — практичні кросовери

Renault ZOE (299 од.) та Volkswagen e-Golf (227 од.) — популярні європейські моделі

Преміальний сегмент доповнюють Audi (342 од.), Mercedes-Benz (207 од.), BMW (196 од.) та Chevrolet (233 од.), з флагманом Audi e-tron (165 од.) серед найчастіше ввезених авто.

Середній вік імпортованих електромобілів становить 4,7 року, що робить цей сегмент наймолодшим серед уживаних авто на українському ринку.

Внутрішній ринок перепродажів

Внутрішні перепродажі склали 29,3% від усіх операцій з електромобілями у вересні. Загалом 3552 електрокари змінили власників усередині країни.

Абсолютним лідером знову стала Tesla — 948 авто, серед яких:

Model 3 — 418 продажів

Model Y — 303 продажі

Model S — 170 продажів

Nissan Leaf залишається найліквіднішим авто масового сегмента — 598 перепродажів.

Також стабільний попит демонструють:

Volkswagen e-Golf (266 од.) та ID.4 (112 од.)

Renault ZOE (130 од.)

Chevrolet Bolt EV (128 од.)

У преміум-класі Audi e-tron (81 од.), BMW, та Mercedes-Benz підтверджують високу активність власників, що часто оновлюють свої електрокари.

Середній вік перепроданих у вересні електромобілів — 6 років, що суттєво менше, ніж середній показник вторинного ринку загалом (≈16 років).

Висновки