Ринок газобалонного обладнання в Україні: стабільний попит і нові лідери серед авто на газу

Ключовим фактором, що підтримує попит на встановлення ГБО, є цінова перевага газу над бензином: з початку року, коли ціна на пропан-бутан поступово знижувалася (з 37 грн/л до 34 грн/л), бензин, навпаки, дорожчав (з 56 грн/л до 58,6 грн/л), впевнені в Інституті досліджень авторинку.

Стримують (або й призводять до поступового зменшення обсягів) наступні чинники: зменшення парку автомобілів, на які доцільно встановлювати ГБО (котрі мають «атмосферні» мотори без прямого впорскування та турбонагнітачів), ціна обов’язкової сертифікації транспортного засобу після переобладнання, а також збільшення доступності електромобілів.

До речі як перехід на електромобілі змінює Україну

Рейтинги марок і моделей, які найчастіше переобладнували у вересні 2025 року для роботи на двох видах пального, включаючи зріджену суміш пропан-бутану, демонструють прагматизм та орієнтацію на позашляховики й сімейні авто. У топі марок — цілий «легіон» перевірених брендів: Toyota, Skoda, Hyundai, Volkswagen, Nissan та Ford.

Здебільшого це машини з «атмосферними» двигунами старих конструкцій, які ідеально підходять для газової установки та мають високу популярність на вторинному ринку. Особливо виділяються американські автомобілі, як-от Jeep та Ford, що свідчить про активну конверсію імпортованих з США машин, які часто мають двигуни чималого об’єму, де економія від ГБО є максимальною.

Модельний рейтинг чітко відображає основну мету встановлення ГБО: економічний «тюнінг» автомобілів, імпортованих зі США. Найчастіше переобладнуються великі кросовери та сімейні авто, які прибувають із Північної Америки з об’ємними атмосферними двигунами. Цей сегмент представлений цілим списком: Nissan Rogue, Jeep Cherokee, Mitsubishi Outlander, Toyota Camry та Dodge Journey. Для їхньої експлуатації в Україні ГБО є майже єдиним способом збалансувати високу витрату пального з прийнятним бюджетом.

Поряд із ними у топі утримуються й універсальні бестселери: Skoda Octavia, Hyundai Tucson та Toyota RAV4, які підтверджують свою надійність і ліквідність. Вони також часто мають атмосферні версії (частина яких теж прибуває зі США), що підходять для переведення на газ. Присутність «класичних» моделей, як-от Daewoo Lanos, у цьому рейтингу стає все менш помітною, але все ще фіксує тих власників, які вирішили інвестувати у продовження життя своїх старих, але надійних авто. Таким чином, ринок ГБО зараз рухають переважно великі автомобілі, завезені з-за кордону, де економія на пальному дає максимальний ефект.