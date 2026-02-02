Ринок нових авто у січні зріс, але електромобілі різко втратили позиції

Український ринок нових легкових авто у січні показав кілька цікавих тенденцій. У За даними Укравтопром, у січні українці придбали понад 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Це найвищий показник для цього місяця за останні три роки та на 19,5% більше, ніж у січні 2025-го.

На перший погляд, ринок упевнено відновлюється. Але якщо подивитися глибше — структура продажів суттєво змінилася.

Грудневий бум електрокарів залишився в минулому

Ще у грудні 2025 року електромобілі формували 40–50% усіх продажів нових авто, помітили в Autoconsulting.

Фактично кожен другий автомобіль, який купували наприкінці року, був електричним. За підсумками всього 2025 року частка «електричок» склала 29,6%, що стало історичним максимумом для України.

Січень почався інерційно. У перші тижні частка електромобілів ще трималася на рівні близько 25% — це були реєстрації авто, куплених наприкінці року, але оформлених уже після свят.

Блекаути та холод швидко змінили настрої

Ситуація різко погіршилася після масованого обстрілу енергетичної інфраструктури 9 січня, коли у Києві та низці регіонів зникала електрика. На цьому тлі реєстрації нових електромобілів швидко просіли — їхня частка впала до 15%.

Покупці вперше масово зіткнулися з реальністю зимової експлуатації: проблеми з доступом до працюючих зарядних станцій, обмеження вдома та зростання споживання енергії в мороз.

30 грн за кВт·год стали переломним моментом

Остаточний удар по ринку електромобілів стався 23 січня, коли всі оператори публічних зарядних станцій підняли тариф до 30 грн за кВт·год. Для багатьох це стало шоком: у деяких сценаріях поїздка на електромобілі стала дорожчою, ніж на дизельному або бензиновому авто.

У результаті в останній тиждень місяця частка електрокарів у продажах нових авто впала до близько 10% і продемонструвала чітку тенденцію до зниження.

Хто виграв від охолодження ринку

На фоні падіння інтересу до електромобілів краще почуваються бренди з широкою лінійкою автомобілів із ДВЗ та гібридів. Лідером ринку залишається Toyota, тоді як BYD все ж серед лідерів — значною мірою завдяки грудневим контрактам і відкладеним реєстраціям.

До ТОП-10 місяця потрапили*:

TOYOTA - 845 од. (+25%); BYD - 548 од. (+117%); RENAULT - 439 од. (+31%); SKODA - 368 од. (+23%); VOLKSWAGEN - 359 од. (+99%); HYUNDAI - 289 од. (+56%); BMW - 190 од. (-42%); MAZDA - 185 од. (+57%); SUZUKI - 175 од. (-1%); NISSAN - 173 од. (+9%).

Бестселером місяця став компактний кросовер RENAULT Duster.

За даними Укравтопром. В дужках – динаміка до січня 2025 року.

Ринок без ілюзій

Січень чітко показав: ажіотаж навколо електромобілів був значною мірою ситуативним. Блекаути, зима, проблеми з інфраструктурою та різке зростання вартості зарядки швидко «охолодили» попит. Загальний ринок нових авто зростає і поступово повертається до довоєнних показників, але електромобільний сегмент увійшов у фазу болісної корекції.

Чи стане це короткою паузою перед новим зростанням, чи початком тривалішого спаду — стане зрозуміло вже навесні. Але січень 2026 року точно запам’ятається як момент, коли ринок електромобілів в Україні вперше зіткнувся з реальністю без пільг і дешевої електроенергії.