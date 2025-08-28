Ринок нових авто в ЄС у липні збільшився на 7,4%

За даними АСЕА, у липні 2025 р. кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 7,4% - до 914680 од., повідомляє Укравтопром.

Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.

Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:

Гібриди (HEV) – 313221 од. (+14%);

Бензинові авто – 248592 од. (-12%);

Електромобілі (BEV) – 142699 од. (+39%);

Плагін-гібриди – 91190 од. (+57%);

Дизельні – 91032 од. (-15%);

Інші – 27946 од. (+5%).

За підсумками перших 7 місяців 2025 р. ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 0,7% - до 6491448 од.