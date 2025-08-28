Ринок нових авто в ЄС у липні збільшився на 7,4%

ФОТО: Tesla|
Tesla Model Y
За даними АСЕА, у липні 2025 р. кількість реєстрацій нових автомобілів в ЄС збільшилась в річному обчисленні на 7,4% - до 914680 од., повідомляє Укравтопром.
Негативна динаміка спостерігалась лише в секторі автомобілів з традиційними двигунами.
Реєстрація нових автомобілів в ЄС за джерелом живлення:
Гібриди (HEV) – 313221 од. (+14%);
Бензинові авто – 248592 од. (-12%);
Електромобілі (BEV) – 142699 од. (+39%);
Плагін-гібриди – 91190 од. (+57%);
Дизельні – 91032 од. (-15%);
Інші – 27946 од. (+5%).
За підсумками перших 7 місяців 2025 р. ринок нових легкових авто в ЄС зменшився на 0,7% - до 6491448 од.