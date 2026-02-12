Ринок нових електромобілів просів після запровадження ПДВ: що купували в січні 2026

Після рекордного фіналу 2025-го ринок закономірно «видихнув». Частина січневих реєстрацій — це ще інерція грудневих контрактів, укладених до зміни податкових умов. Однак загальний тренд зберігається: попит є, просто тепер покупці рахують уважніше, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Лідери серед брендів: китайський акцент

Абсолютний лідер місяця — BYD. Бренд фактично сформував майже половину сегмента нових електромобілів у січні. Асортимент широкий, ціни конкурентні, постачання стабільні — формула спрацювала.

Друге місце поділили Zeekr та Volkswagen. Для Volkswagen це стабільна історія завдяки родині ID, тоді як

Zeekr підтверджує статус «нового преміуму» з виразним дизайном і потужними характеристиками.

У п’ятірці також утримується Xiaomi. Смартфон на колесах перестав бути дивиною — це вже системний гравець ринку.

Нижче в рейтингу — традиційні європейські та японські бренди, серед яких Audi та Toyota. Вони змушені конкурувати з новою хвилею китайських марок на кшталт Avatr та Li Auto, які пропонують більше технологій за ті ж гроші.

Модельний залік: висока концентрація

Січень продемонстрував рекордну концентрацію: топ-3 моделі зайняли майже 80% усього ринку.

Хітом місяця став BYD Sea Lion 06. Кросовер запропонував те, що зараз шукає більшість: простір, запас ходу та сучасні системи допомоги водієві за відносно доступну ціну.

Zeekr 001 та Volkswagen ID. Unyx показали однаковий результат. Цікаво, що ID. Unyx, який фактично є близьким родичем Cupra Tavascan для китайського ринку, швидко обійшов у популярності традиційні ID.4 та ID.6.

Стабільний попит зберігає Honda e:NS1 — зрозумілий японський бренд із китайською складальною базою.

Xiaomi SU7 лишається найбільш медійним седаном сегмента, а Avatr 11 та MG Marvel R закривають нішу для тих, хто шукає футуристичний дизайн і вищий рівень оснащення.

Що це означає для ринку

Січневі 864 нові електромобілі — це не провал, а точка балансу після перегрітого грудня. Фактично ринок повернувся до природного рівня попиту без податкового стимулу.

Сьогодні новий сегмент тримається на трьох чинниках: агресивній експансії китайських брендів, замовленнях, укладених ще наприкінці 2025 року, та готовності частини покупців платити більше за технологічність.

Тренд на електрифікацію залишається. Але тепер це вибір не через податкову вигоду, а через прагнення до сучасних технологій і нижчих експлуатаційних витрат у довгостроковій перспективі.