Ринок тягачів та напівпричепів вкотре обвалився: що від нього залишилось

Впродовж перших трьох місяців 2025 року українці сумарно придбали 3420 тис. нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 53% менший, у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

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Від літа минулого року й далі у сегменті тягачів спостерігається стабільне зниження обсягів у всіх підсегментах — в жодному з них немає позитивного значення динаміки. Найбільше просів імпорт таких машин — темпи поповнення автопарку по суті стратегічними для економіки машинами знизилися до рекордно низького рівня. Незначні успіхи поповнення парку й новими траками.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 55,8% (1908 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 36,4% (1246 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 92,2%.

Новими придбали 7,8% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 266 шт. такої техніки.

Динаміка ринку сідлових тягачів в Україні, 2024-2025 рр. Графік ІДА

За окремими підсегментами динаміка ринку сідлових тягачів за підсумками Q1-2025 у порівнянні до Q1-2024 року виглядає так:

Внутрішні перепродажі: −52,4%

Імпорт вживаних: −56,8%

Імпорт нових: −32,8%

Найпопулярнішим сідловим тягачем на внутрішньому ринку в Україні впевнено залишається DAF XF. Угод щодо купівлі-продажу цієї моделі було укладено 555 шт. Друге місце за кількістю у MAN TGX, 314 шт., третє у Volvo FH, 191 шт.

У першій чверті поточного року першість серед «пригнаних» тягачів з-за кордону здобув DAF XF, який поповнив наш автопарк у кількості 363 шт. На другій сходинці – MAN TGX, чий підсумок 339 перших реєстрацій. На третій позиції Volvo FH з результатом 139 траків.

Серед нових моделей сідлових тягачів українські перевізники найчастіше купували Scania R-Series — цей тягач розійшовся у кількості 71 шт. Друге місце у цій категорії посів Volvo FH з підсумком 40 нових машин. Третя позиція у MAN TGX з результатом 31 тягачі.

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Напівпричепи для тягачів

Подібна картина спостерігається й у пов’язаному сегменті напівпричепів. Впродовж 1 кварталу 2025 року українські перевізники придбали 3698 нових та вживаних напівпричепів – це на 52,8% менше, ніж було в аналогічному періоді 2024 року.

За окремими підсегментами, у порівнянні Q1-2025 до Q1-2024:

Внутрішні перепродажі: −51,4%

Імпорт вживаних: −54,6%

Імпорт нових: −61,7%

Вироблені в Україні: −24,7%

Динаміка продажів напівпричепів в Україні, 2024-2025 рр. Графік ІДА



Торік 59,0% усіх напівпричепів купили на внутрішньому ринку (2182 шт.). Із-за кордону привезли 1248 тис. вживаних напівпричепів, що склало 33,7% від загального обсягу.

Новими придбали 7,2% напівпричепів (268 шт.). З цього числа 85 (2,3%) були виготовлені в Україні.

Найпопулярнішою категорією на внутрішньому ринку стали самоскиди, також попит був на бортові тентовані варіанти та тентовані платформи.

Серед виробників лідером на внутрішньому ринку став німецький Shmitz Cargobull — виробів цього бренду було куплено 515 шт. Друге і третє місця зайняли також німецькі марки — Krone (247 шт.) та Kögel (196 шт.) відповідно.

Серед «свіжопригнаних» напівпричепів наймасовішими стали тентовані варіанти, також активно ввозили рефрижератори та платформи.

Першою в переліку найпопулярніших вживаних напівпричепів, привезених із-за кордону, стала марка Shmitz Cargobull з підсумком 555 перших реєстрацій. Друге місце посіла продукція Krone (134 шт.). На третьому місці розташувався Kögel (102 шт.).

Серед нових напівпричепів наймасовішими стали самоскиди. Другі за популярністю – платформи, третя позиція у рефрижераторів. Рейтинг виробників нових напівпричепів очолив Shmitz Cargobull (55 шт.). Друге місце у продукції Wielton (36 шт.), третє здобув Everlast з підсумком 34 шт.