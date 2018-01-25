Кража номеров с автомобилей на европейской регистрации уже становится привычным явлением. Усугубляется эта проблема тем, что владелец такого автомобиля не всегда может обратиться в полицию.

Автомобильные номера воруют с целью шантажа. Как правило, злоумышленники оставляют номер телефона для связи и возвращают номерные знаки за вознаграждение. После поступления денег на счет, хозяину автомобильных номеров сообщают, что они спрятаны где-то неподалеку, сообщает Киев Оперативный

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Поэтому, прежде чем начинать переговоры с шантажистами, стоит внимательно осмотреть окрестности. Чаще всего номера прячут на небольшом расстоянии от автомобиля. Например, хозяин литовских номерных знаков, изображенных на фото, обнаружил их под снегом в 50 метров от своего автомобиля.