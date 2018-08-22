Дорога-привид – траса Миколаїв – Кропивницький. Або ж пекельна дорога. Або шлях страху. Як тільки не називають.

Співробітники проекту Джедаї третій рік поспіль перевіряють, чи почалися нарешті ремонтні роботи, проте і на цей раз все без змін. Щорічно миколаївські порти відвантажують двадцять п'ять мільйонів тонн вантажів. Левову їх частку везуть по трасі Кропивницький – Миколаїв.

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Звичайна асфальтна дорога не зможе витримати таке навантаження. В "Укравтодорі" запевняють – гроші на нову, надміцну цементно-бетонну дорогу нарешті знайшли. Але чи застосують їх належним чином? Щодо цього є величезні сумніви.