Самый дешевый автомобиль в мире, Bajaj Quto, был замечен на киевских улицах. Видимо, этап сертификации уже миновал и автомобиль может свободно перемещаться по нашей стране.

Индийский Bajaj Quto сфотографировали возле одной из киевских пиццерий. Вероятнее всего, этот автомобиль приобрели для курьеров, доставляющих продукты питания. Видимо для таких задач сверхбюджетный Bajaj Quto подходит и относительно суровая украинская зима его не пугает.

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Напомним, что совсем недавно AUTO-Consulting сообщал о возможном появление на нашем рынке сверхбюджетного автомобиля Bajaj Qute. Предполагалось, что его цена будет меньше четырех тысяч долларов.

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Формально Bajaj Qute не является автомобилем. Это скорее квадроцикл, ведь его длина составляет — 2752 мм, ширина — 1312 мм, а высота — 1650 мм. Одноцилиндровый мотор мощностью 13,5 л.с. способен разогнать Qute до 70 км/ч. Расход топлива – около 3 л. на сотню.