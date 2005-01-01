19:45, 12 січня

Кто сделал самый длинный лимузин в мире, стало ясно еще в 1991-м. С той поры утекло много бензина, и 30-метровый раритет исчез из поля зрения автомобильной общественности. Мы провели свое расследование.

Понять того, кто сделал самый длинный лимузин в мире, наверное, нам не дано. Стрейч, занимающий на парковке пространство в 30 погонных метров от бампера до бампера, абсолютно нефункционален. Но это по нашим понятиям, а у автора проекта – американца Джея Орберга – свои представления о функционале.

Скорее всего, автор и не сообирался особенно разъезжать на своем детище: нужна была демонстрация собственных возможностей. В этом плане затея удалась.

Джей – человек из голливудской тусовки, он живет в Калифорнии и профессионально занимается созданием всякого рода автомобильных монстров. Во всяком случае, занимался во второй половине ХХ века, когда им были созданы такие тачки, как De Lorean DMC-12 для «Назад в будущее» (1985 г.), интеллектуальный KITT (Pontiac Firebird Trans Am) для сериала «Рыцарь дорог» (1982 г.), полицейская машина для «Робокопа» (1987 г.), Ford Gran Torino для «Старски и Хатч» (1975 - 1979 гг.) и другие колесные герои большого и малого экрана.

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Самый длинный в мире лимузин Джей представил к началу 1990-х и назвал вполне предсказуемо – «Американская мечта». Соответственно, в нем есть все заокеанский атрибуты большого человеческого счастья: кожаные диваны, водонаполненная кровать, бар подсветкой, бассейн с подогревом, спутниковое телевидение и даже вертолетная площадка с двухместным Hughes 300 в придачу. Правда, ездил этот автомобиль очень плохо – маневрировать практически невозможно, но разве это главное? Не для того он и строился, чтобы кататься по дорогам.

Крыша Cadilac немного приподнята, поэтому в салоне можно худо-бедно перемещаться с дивана на диван. Бар и телевизор – крутые опции для конца 1980-х.

Естественно, машина моментально попала в Книгу рекордов Гиннеса (редакции 1991 г.) как самый длинный в мире лимузин, и начала участвовать в разного рода развлекательных мероприятиях и телешоу.

Как оно устроено

С технической стороны машина представляет собой достаточно интересное явление. За основу автор взял классический для той поры Cadillac Eldorado образца 1976 года. Причем Джей как опытный тюнер и кастомайзер имел в виду не только хрестоматийно американскую внешность роскошного купе, но и его очень удобную для доработок компоновку.

Грубоватые по стилю дредноуты 1970-х были одними из последних представителей американской классики. Поэтому Джей Орберг взял такой Eldorado 1976 как донора и образец стиля.

Тот Eldorado был рамным и переднеприводным! Рама позволила растягивать кузов практически до бесконечности, а единый блок «двигатель-трансмиссия» дал полную свободу при определении колесной базы – отпала необходимость в нереальном кардане пятнадцатиметровой длины и особой подвеске для ведущего моста – одного из двенадцати! Кстати, колес у машины не 24, как могло бы показаться, а 26, но об этом позже.

Для начала взяли два старых Cadillac’а, расположив их на расстоянии примерно 20 метров друг от друга и соединив пространственной балкой из стального профиля, которую потом обшили листовым металлом и назвали кузовом. Переднему Cadillac нарастили капот, вытянув его вперед, с заднего экземпляра снесли крышу, встроили 5 осей и перенесли руль в багажник. Таким образом, самый длинный лимузин в мире получил два двигателя и две ведущих оси, по одной спереди и сзади.

Все колеса (кроме пары вспомогательных) имели мягкую пружинную подвеску, но очевидно, что 30,5-метровый лимузин боялся дорог со сложным рельефом.

Управляемыми сделали 6 передних колес и пару задних, это позволяло 30-метровой машина вписываться хоть в какие-то повороты. При этом задними поворачивающимися колесами управляет второй, задний водитель. А вот четыре средних оси абсолютно пассивные, они просто поддерживают центр 10-тонного авто от «провисания». Конечно, если бы Джей Орберг не поленился сделать машину сочлененной, с «ломающейся» рамой – наподобие городских автобусов Ikarus или тракторов «Кировец», ее эксплуатация была бы более реальной.

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Но авторы проекта не стали заморачиваться даже с официальным допуском на дороги общего пользования, решив, что им хватит променадов на съемки рекламных клипов, автошоу и подобные тусовки. А чтобы без проблем попадать к месту событий, вопрос решили по-американски в лоб: машину сделали.. разъемной!

Разделенный на две части, самый длинный лимузин в мире путешествовал по Америке на двух эвакуаторах.

Сразу за средней тележкой есть разъем, по которому самый длинный в мире лимузин делится на две части, каждая из которых помещается на стандартный лафет-эвакуатор. При этом передняя «половинка» целиком самодостаточна, а для поддержания передней части заднего «обрезка» устроена еще одна пара колес, скрытых в широких бортах и в обычном положении не касающихся дороги – подобное решение, к слову, встречалось у советской бронемашины БРДМ.

И передняя, и задняя части гигантского лимузина могли подниматься на лафет своим ходом – хватало и колес, и моторов.

Что касается материалов, к чести американских кастомайзеров для кузова использовалась в основном сталь. Бассейн изготовлен из стеклопластика, в конструкции интерьера применялось древесина, обивка – натуральная кожа и отделочные ткани.



Судьба раритета

Когда гигантской машиной вдоволь наигрались голливудские продюсеры, звезды кино, эстрады, а также их подружки и прочие прожигатели жизни, самый длинный лимузин в мире отправился на покой. Но счастливой старости не получилось – опять-таки, из-за размеров ветерана. В отличие от многих других творений Джея Орберга, в том числе и куда менее значимых, American Dream не попал в частную коллекцию или автомобильный музей – слишком уж много места занимает такой экспонат.

В ХХ веке самый длинный лимузин в мире начал медленно умирать. Оставшись не у дел, он начал ржаветь и терять детали – сначала внешние, а затем и в интерьере.

В 2000-х годах машина несколько лет простояла под открытым небом на парковке торгового центра, привлекая внимание проезжающих автомобилистов. По всей Америке разошлись десятки фотографий случайных путешественников (селфи тогда еще не были так популярны) на фоне совершенно необычного автомобиля, никак не помещающегося в кадр стандартной мыльницы. Постепенно машина теряла «товарный вид», на кузове начала развиваться коррозия, салон был разукомплектован, обнаружились проблемы с подвеской.

Таким стал салон роскошного лимузина к 2014-му году. От былой роскоши не осталось и следа.

Когда полузаброшенный лимузин стал «портить пейзаж» владельцам соседней заправки, ее забрали на крытый склад неподалеку Нью-Йорка. Уже в начале 2010-х прокатная компания, которая распоряжалась лимузином последние годы, отказалась от негабаритного автомобиля, и начиная с 2012 г. его долго продавали с местного аукциона как брошенное безхозное имущество.

Коррозия, выбитые окна, пустой салон и “раскулаченная” ходовая – так выглядела “Американская мечта” накануне обретения новых хозяев в 2014 г.

Затем в судьбе «Мечты» случился, кажется, счастливый поворот – в 2014 г. машину купил нью-йоркский музей Autoseum, который попутно является учебным центром и площадкой для реализации уникальных автомобилей. Новый владелец заявил, что будет использовать приобретение как учебный экспонат для будущих инженеров, параллельно рассматривая вопрос о реставрации раритета.

Спутниковой связью на борту сегодня никого не удивишь, а вот вертолет “на багажнике” в свете ситуации на дорогах – вещь даже более актуальная, чем в период постройки суперлимузина.

На сегодня у редакции Auto24 нет информации о стадии реализации проекта, но как минимум можно рассчитывать, что уникальное детище заокеанского автопромира сохранено от дальнейшего разрушения

Нагадаємо, що не так давно оновились платежі при реєстрації автомобіля.