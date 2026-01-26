Scania тестує нові вантажівки з камерами: що ще нового

Очікується, що офіційна прем'єра запланована на початок 2027 року. Однак не виключена презентація автомобіля на автосалоні IAA в Ганновері у вересні.

Про зимові випробування у Скандинавії та ймовірні прогнози рестайлінгової вантажівки розповідає truckstar.nl.

Водій тепер бачить краще

За камуфляжною лівреєю важко відразу відшукати новизну, але в детальному аналізі увагу привертають нові "дзеркала" з камерами. Класичні дзеркала заднього огляду з обох сторін кабіни замінили ширококутові камери, встановлені над бічними вікнами.

Раніше Scania експериментувала з камерами в нинішніх блоках дзеркал. Вони були встановлені на кронштейні дзеркала під вікном. Це не увінчалося успіхом. Натомість тепер ми бачимо камери зверху.

Тепер камера встановлена над бічним вікном вгорі з кутом оглядом “сліпих” зон. Фото: сайт truckstar.nl

Їх особливість в тому, що вони "ловлять" так звані мертві зони огляду, на які зазвичай вивішують додаткові дзеркала. Тепер це все увібрала в одне зображення камера.

Таких ручок раніше не було

Ще одна цікава відмінність помічена у дверцятах. Там з обох боків помітні втоплені дверні ручки, чого ніколи раніше магістральні тягачі Scania усіх серій не мали.

Більш заокруглений профіль відображає зміни в розмірах кабіни Ймовірно, в оновленій версії буде нова система фар, змінений передній бампер і покращений дизайн решітки радіатора.

Запозичено в авіапромі

Експерти припускають, що всі ці зміни підпорядковані аеродинаміці та досягненню відповідних результатів у системі ВЕКТО, яка визначає рівень викидів CO 2 і є одним з основних факторів, що впливають на розмір платних зборів.

Випробування рестайлінгової Scania передбачають тести ходової, силової і навіть камер-дзеркал в критичних температурах скандинавської зими. Фото: сайт truckstar.nl

А всередині – поки секрет

Про зміни всередині кабіни гадати не варто. Щось розібрати там через скло складно. Однак з попередніх повідомлень та прогнозів відомо, що Scania планує й надалі просувати кабіну з розширенням спальні на 27 сантиметрів.