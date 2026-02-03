Підрозділ Volkswagen показав концепт, що змінює колір залежно від погоди

Головною візуальною особливістю концепту стало нове фірмове забарвлення Pacific Mist. Це складне тришарове покриття, яке змінює відтінок залежно від освітлення. У похмуру погоду кузов виглядає сріблястим, але під сонячними променями він набуває насиченого синього кольору, зазначає Auto24.

Також цікаво: Чому в Індії дороги пофарбували у червоний колір

Дизайнери Scout пояснюють, що палітра натхненна каліфорнійським туманом, який піднімається над океаном, коли хвилі розбиваються об скелі. Таким чином бренд прагне підкреслити пригодницький характер майбутніх моделей.

Замість запасного колеса — практичний “рюкзак”

Найцікавішим нововведенням стала повна відмова від традиційного запасного колеса на задній частині кузова. Його місце зайняв новий модульний багажник, який у компанії називають “рюкзаком”. Конструкція має два окремі відсіки: їх можна використовувати для зберігання мокрого спорядження або сухих речей під час подорожей.

У Scout прямо натякають, що це рішення може перейти у серійне виробництво, адже концепт фактично демонструє напрямок розвитку аксесуарів для майбутніх моделей бренду.

Позашляховий стиль і підготовка до пригод

Концептуальний Traveler Pacific Mist отримав великі колеса з діаметром у 22 дюйми, доповнені 35-дюймовими позашляховими шинами BFGoodrich. Така комбінація покликана забезпечити максимальну прохідність на складних маршрутах.

Дизайн підкреслюють чорний дах, затемнені дверні ручки та масивний багажник на даху. Усі ці елементи формують образ автомобіля, орієнтованого на експедиції та активний відпочинок.

Інтер’єр із натяком на майбутні спеціальні версії

У салоні концепт поєднує класичні та сучасні дизайнерські рішення. Тут використано коричневу шкіру сидінь у поєднанні з декоративними вставками у стилі джинсової тканини — таке рішення додає атмосферу пригодницького спорядження.

Крім того, автомобіль отримав двоколірне кермо, металеві декоративні елементи та складний дах Cabana Top. У Scout пояснюють, що цей концепт демонструє можливі майбутні комплектації, окремі дизайнерські пакети й спеціальні версії, створені під конкретні сценарії використання автомобіля.

Гібридна силова установка з великим запасом ходу

Хоча детальні технічні характеристики концепту офіційно не розкриваються, відомо, що він оснащений силовою установкою Harvester із розширеним запасом ходу. Система поєднує електропривод із додатковим двигуном внутрішнього згоряння, який працює як генератор.

Завдяки такій конфігурації сумарний запас ходу позашляховика перевищує приблизно 800 кілометрів. Цей показник має зробити автомобіль придатним як для щоденних поїздок, так і для тривалих експедицій далеко від зарядної інфраструктури.

Читайте також: Audi готує великий гібридний позашляховик на платформі Scout

Натяк на майбутнє модельної лінійки Scout

Scout прямо зазначає, що Traveler Pacific Mist не є просто дизайнерським експериментом. Концепт фактично демонструє, як можуть виглядати майбутні пакети оснащення, аксесуари та навіть спеціальні серії автомобілів бренду.

Таким чином компанія тестує реакцію публіки й поступово формує нову концепцію позашляховиків — більш універсальних, адаптованих до подорожей і оснащених нестандартними рішеннями для перевезення спорядження.