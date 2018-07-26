Аналізуємо програми лояльності українських АЗС.

У всіх великих АЗС-мереж України сьогодні діють власні програми лояльності. У напруженій боротьбі за клієнтів вони постійно придумують нові акції, бонуси і привілеї. Розібратися простому автомобілісту в цій брилі інформації часом непросто.

Інститут споживчих експертиз проаналізував 9 програм лояльності найбільших автозаправних мереж за всіма ключовими параметрами. За кожен з параметрів експерти Інституту виставляли бали. Загальна сума балів і визначила рівень вигідності. Кращою за сукупним показником стала програма Fishka від ОККО, менше всіх балів набрала Shell Smart. Для зручності сприйняття всі результати зведені в табличку з рейтинговим принципом. Детальніше пройдемося по всіх пунктах, кому і за що присуджувалися відповідні бали.

Приєднання до програми

Головний критерій оцінки полягає в тому, наскільки легко і просто нова людина може стати учасником програми лояльності й отримати паливну картку. Способів фактично два. "Дідівський" – заїхати на АЗС і отримати карту з рук в руки. І більш технологічний – заповнити анкету програми на сайті компанії або в мобільному додатку і користуватися віртуальною картою, без необхідності носити "пластик" в гаманці. Таку можливість надають, наприклад, мережі АЗС ОККО (Fishka) і WOG (Pride). Крім того, у останніх можна приєднатися до програми Pride всього лише зателефонувавши на "гарячу" лінію.

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Інший важливий момент. Більшість компаній видають карту без будь-яких додаткових умов, але є і такі, які все ще вимагають від клієнта здійснити попередньо визначену покупку. За це їм знімали бали. Клієнтоорієнтовані компанії робялть навпаки. Зокрема, ОККО і WOG дають новим участникам своїх програм по 2 грн. знижки на літр палива.

Накопичення балів

За нафтопродукти. Більшість систем лояльності мають на увазі нарахування балів на особистий рахунок в кількості, прямо пропорційній сумі покупки. Найчастіше це становить 1% від чека для звичайного палива і 2% – для палива преміум, в окремих випадках до 3%. Тут принципової різниці між більшістю мереж немає. Отримати знижку побільше клієнт може вже за рахунок додаткових бонусів. І в цьому кожен бренд проявляє індивідуальну винахідливість.

Наприклад, у "БРСМ-Нафти" нараховується додаткова знижка за заправку "до повного бака" або відвідування АЗС у вихідні дні. У КЛО знижка на бензин може зростати завдяки покупці в кафе і магазинах кави або інших продуктів харчування. Glusco пропонує паливо на 1 гривню дешевше, якщо ви заправити машину самі. WOG та ОККО дають додаткову знижку за користування сервісами швидкої заправки на колонці (WOG Pay і OKKO Pay відповідно).

Але особливої ​​уваги заслуговує практика персональних пропозицій, побудована на системі аналізу поведінки клієнтів. Такі пропозиції є знову ж тільки у ОККО і WOG. Тому вони і заробили найвищі бали за даним критерієм. З урахуванням персональних знижок економія для водія може скласти до 4 гривень на літрі, що робить заправку вигіднішою, аніж у дешевих АЗС-мережах.

За магазини, кафе. Найвищі бонуси за покупку товарів в магазинах (до 7%) і їжі в кафе/ресторанах (до 10%) дає мережа КЛО. У БРСМ і Shell подібна опція практично відсутня, у WOG розмір знижки мінімальний – 1%, у ОККО більше бонусів можна отримати за окремі види покупок (2% – в магазинах, 3% – в ресторанах, 4% – за товари private label).

Але щоб картина була повнішою і об'єктивнішою, експерти “ІСЕ” враховували ще один фактор – функціональність мережевих карт. У нашій таблиці вище це рядок "Додаткові можливості". Адже одна справа, коли ти можеш отримати свої бонуси виключно на заправках однієї-єдиної мережі. Зовсім інша – коли бали "капають" тобі на рахунок практично при будь-якій покупці. Таке поки що можливо тільки з картою Fishka від ОККО. Завдяки її мультибрендовості бали накопичуються не тільки на заправці, а й в торгових точках інших партнерів програми – супермаркетах "Фуршет", магазинах цифрової техніки "Алло", косметики – Prostor, дитячих товарів – "Будинок Iграшок", мобільної мережі lifecell, автосервісних центрах, банках, страхових компаніях. З сервісом Fishka Online можна збирати бали в більш ніж 70 популярних онлайн-магазинах і сервісах. Наприклад, бронюючи житло на booking.com, 3% від суми замовлення повертається на карту Fishka.

Використання балів

Майже всі компанії-учасники нашого дослідження обмінюють бали на знижку за формулою: 1 бал – 1 копійка. Відмінності виникають при питанні "Де і на що можна списати бали?". У більшості АЗС-мереж балами можна розрахуватися і за паливо, і за покупки в магазинах, ресторанах, кафе. Тим не менш, не у всіх. Мережі Socar і Amic, наприклад, дозволяють витрачати накопичення виключно на товари з магазинів. Бонуси, які вдалося зібрати на карті БРСМ Plus, автоматично переводяться для збільшення знижки на паливо, але не підходять для розрахунку в магазинах. Такі обмеження обернулися для згаданих мереж втратою балів в нашому рейтингу.

Також деякі мережі (Shell, "Паралель", ОККО) пропонують клієнтам обміняти накопичені бали на товари з каталогу винагород програми лояльності. Це може бути що завгодно. Наприклад, акумулятор холоду, буксирувальний трос або термочашка у "Паралелі". Або набір електроінструментів, підписка на онпайн-кінотеатр у Shell. Часто в таких каталогах зустрічаються оригінальні пропозиції, яких не знайдеш у вільному продажу, і за дуже хорошою ціною. Так що учасникам програм рекомендується стежити за новинками.

Але знову ж таки, при використанні балів в найвигіднішому становищі опиняються власники карток Fishka. Адже свої бали вони можуть витратити у кого завгодно з партнерів даної програми. А це понад 1 500 точок по всій Україні. Подібну функцію розвиває і програма ДякуYOU мережі КЛО. Але у неї список партнерів набагато скромніше.

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Акції та пропозиції

Кожна мережа АЗС намагається оригінально залучити клієнтів, закликаючи учасників програм лояльності взяти участь в різних акціях і спецпропозиціях. Так, БРСМ пропонує своїм клієнтам отримати безкоштовну діагностику газобалонного обладнання, або виграти на вікенд собі в користування новий кросовер. Кросовери взагалі в тренді. Нещодавно їх розігрувала серед своїх клієнтів і мережа "Паралель". WOG також регулярно влаштовує акції, в яких можна було виграти від квитків на спортивні події до квартири в Києві. Amic надає окремі знижки на паливо учасникам бойових дій, дарує солодощі при покупці кави. KLO мотивує покупку страховки безкоштовним паливом в розмірі 5 літрів і дарує квитки на футбол за участю "Динамо" Київ. ОККО в минулому сезоні вона розіграла серед своїх клієнтів 15 хетчбеків Volvo, а в травні поточного року запустила нову гучну акцію – "Лимон" гривень на ідею".

Мобільний додаток

Сьогодні мобільний додаток програми лояльності – це вже не просто модна фішка, а життєва необхідність. Пройде ще кілька років, і ми всі забудемо про пластикові картки, які нам замінить смартфон. Поки ж найдалі в функціональності своїх аплікацій просунулися WOG Pride і Fishka ОККО, які за допомогою додаткових знижок стимулюють своїх клієнтів користуватися мобільним додатком. В цілому у них досить схожий набір корисних сервісів: можливість зареєструватися в системі та отримати віртуальну карту, стежити за балансом балів, отримувати інформацію про нові акції, переглядати поточний баланс і т.д. Але є і деякі відмінності. Мобільний додаток WOG дозволяє купувати паливо і каву на літровий і кавовий гаманці, чого немає у ОККО. Зате у Fishka є окремий розділ з каталогом винагород для замовлення товарів і послуг за накопичені бали, розділ Fishka Online з більш ніж 70 інтернет-магазинами і вигідними пропозиціями у них, карта точок партнерів програми.

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Також завдяки мобільним додаткам в минулому році OKKO і WOG запустили сервіси, що дозволяють оплачувати паливо і заправляти автомобіль безпосередньо біля колонки. Якщо WOG Pay працює за системою визначення геолокації, то OKKO Pay – через сканування QR-коду на колонці. Зараз компанії працюють над тим, щоб за допомогою цих же сервісів клієнти могли купувати не тільки паливо, але й інші товари. Більш того, в мережі ОККО клієнти, які поспішають, можуть придбати каву або омивач навіть не звертаючись до каси, а відразу після заправки через ОККО Рау або прочитавши QR-код на кавомашині.

Резюме

Підводячи підсумки і підбиваючи бали, можна відзначити, що на даний момент за сукупністю всіх факторів найбільш вигідною для водія є картка Fishka від мережі ОККО. По-перше, це найбільш мультифункціональний інструмент з усіх існуючих аналогів. Спектр її застосування набагато ширше, ніж у конкурентів. По-друге, завдяки наданим по картці Fishka знижкам купувати паливо на ОККО навіть економічно вигідніше, ніж в операторів, які спочатку пропонують ціну нижче, але надають при цьому мінімум бонусів або навіть взагалі ніяких. По-третє, мережа ОККО – оператор програми – постійно дивує клієнтів найщедрішими і емоційними акціями. Головним суперником Fishka на даному полі є програма WOG Pride. Непогані результати демонструють GLUSCO CLUB і "КартБланш" від "Паралелі". Іншим ще треба попрацювати. Але споживач від цього тільки виграє.

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