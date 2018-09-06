Популярна у Instagram блогерка Кіра Маєр найближчі півтора року проведе у колонії-поселенні.

Пресненський суд Москви виніс вирок у справі скандальної фотомоделі і зірки Інстаграма Кіри Майєр. Розкутій красуні загрожувало тюремне ув’язнення строком на 5 років, та відбулась вона мінімальним покаранням – дівчині присудили відбувати 18 місяців у колонії-поселенні.

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Кіра Майєр потрапила до суду через те, порушення закону за статтею 318 КК РФ – тобто, через “застосування насильства відносно представника влади”. Панянка попалася під час управління автомобілем без водійського посвідчення, вилученого у неї раніше за втечу з місця ДТП. Того разу співробітники ДПС зупинили машину дівчини, однак вона відмовилась підкоритися законним вимогам представників правоохоронних органів, котрі збирались вилучити автомобіль на штрафмайданчик.

Фото: Кіра Майєр / Instagram

За чутками пані Майєр пропонувала поліцейським послуги інтимного характеру в обмін на свободу, однак отримавши відмову оскаженіла: кидалась з кулаками на поліцейських, кричала і відбивала у інспектора свої документи. У результаті дівчину було заарештовано та доправлено у СІЗО до моменту судових розглядів.

Тепер свій Інстаграм їй доведеться вести з коровнику чи ще якогось не надто привабливого місця у віддаленому селі. Якщо їй взагалі дозволять користуватись смартфоном.

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