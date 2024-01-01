Senator здалеку побачить та почує "мопеди" і скаже, де їх чатувати

Броньовик Senator Counter-UAS з мобільною системою Falcon Shield від Leonardo призначений для виявлення, відстеження, ідентифікації та нейтралізації широкого спектра загроз БПЛА. Про це напередодні повідомив Roshel Defence Solutions.

Гендиректор Roshel Inc Роман Шимонов розповідає, що платформа сумісна з системами командування та управління (C2) НАТО та може бути розгорнута для захисту конвоїв, статичних оборонних, інфраструктурних об'єктів шляхом дистанційного спостереження. Інтеграція Falcon Shield забезпечує електронне та оптичне управління загрозами в режимі реального часу з опціями кінетичних та некінетичних контрзаходів.

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Senator C-UAS на базі версії Senator Pickup пропонує балістичний захист 2-го рівня та захист від вибухів 3-го рівня за стандартом STANAG 4569. Капсула кріпиться болтами, сидіння із захистом від мін спеціально розроблені для безпеки пасажирів. Ходова Ford F-550 також посилена для збереження людей (паспортна місткість Senator Pickup MRAP 10 осіб).

Під капотом стоїть 6,7-літровий дизельний двигун Power Stroke потужністю 330 кінських сил з крутним моментом 750 Нм. Трансмісія 4x4 поєднується з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач TorqShift.

Інноваційна система Falcon Shield від Leonardo виготовлена у вигляді модульного комплексу ситуаційної обізнаності (CUAS). Вся апаратура налаштована для виявлення, відстеження, ідентифікації, геолокації та пом'якшення наслідків.

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В основі комплексу розробники вказують на радар з 360° або секторним покриттям, гіростабілізовані електрооптичні корисні навантаження, високороздільні тепловізійні та видимі камери, а також безпечні для очей лазерні далекоміри.

Практично тут вся комплектація в найсучаснішій цифровій електроніці зі штучним інтелектом. Система також включає автоматизовану класифікацію загроз на основі штучного інтелекту, низький рівень хибних тривог та геопросторові інтерфейси для передачі загроз.

Можливості електронного спостереження та електронної атаки дозволяють операторам виявляти та відстежувати БПЛА, а також порушувати роботу їхніх систем командування, управління або навігації.

Falcon Shield пройшла перевірку в операціях як Королівськими ВПС, так і Збройними силами Канади, і може бути розгорнута у стаціонарних або мобільних конфігураціях.

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Досвід війни в Україні тут враховано. Система забезпечує захист у різних оперативних умовах, включаючи міські райони, зони спостереження на великій відстані та громадські чи урядові заходи з високим рівнем ризику. Підходять для захисту військових сил, критичної інфраструктури та чутливих зон.

Такий мобільний антидроновий комплекс дозволяє оцінювати та підтверджувати загрози на відстанях, що перевищують дистанцію прямого зіткнення зі загрозою.

Фото: Roshel