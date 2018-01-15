Глава концерну FIAT-Chrysler Серджіо Маркіонне попереджає, що невдовзі існуючі автовиробники зникнуть, якщо не передивляться свою стратегію.

Серджіо Маркіонне, один з найстарших керівників у автомобільній індустрії, недвозначно попереджає: автовиробникам залишилось існувати у нинішньому вигляді не більше десяти років. Їм потрібно кардинально змінити підхід до того, як виробляти та продавати автомобілі.

Вже у найближчі шість-сім років покупці будуть зовсім не так обирати автомобіль, як сьогодні, - говорить Серджіо Маркіонне в інтерв’ю Bloomberg. Технології електрифікації, автономного управління та кар-шерінгу змінять критерії вибору.

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Автомобільна промисловість буде розділена на сегменти. Преміум-бренди поки що втримаються, а от масові виробники загинуть під натиском таких гігантів, як Tesla чи Google Waymo. Їм дістанеться роль всього-на-всього "транспортувальників" людей, без брендів та фірмового обличчя.

Уже в 2025 році, вважає Серджіо, більш ніж половина автомобілів, які будуть продаватись у світі, матимуть екологічно чисті двигуни. А за десять років стануть звичними автомобілі так званого 4-го рівня автономії, котрі самостійно будуть їздити великими заміськими магістралями.

Як реагуватиме на зміни у суспільстві концерн FIAT-Chrysler, яким поки що керує Маркіонне, стане відомо після оприлюднення 5-річного плану компанії влітку 2018 року. А сам геніальний керівник та поважний підприємець після цього піде не пенсію.

Надаємо, що Mercedes-Benz поступово позбавляється водіїв.