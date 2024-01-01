Серія електричних перегонів Extreme E мертва: її замінять на Extreme H з водневими авто

Extreme H стане першою у світі водневою гоночною серією. Як передає Carscoops, новий гоночний автомобіль отримав назву Pioneer 25 й суттєво нагадує Odyssey 21, який він замінив.Болід був розроблений компанією Spark Racing Technology.

Читайте також: Формула 1 впроваджує водневі технології в автоспорт

Водневий двигун живить акумулятор, а електродвигуни пропонують сукупну потужність 550 к.с., й дозволяють автомобілю вагою 2200 кг розганятися до 100 км/год всього за 4,5 секунди.

Усі деталі автомобіля будуть стандартизовані, проте команди-учасники зможуть змінювати обвіс, щоб зробити авто більш схожими на дорожні моделі.

Також цікаво: Формула 1: Макс Ферстаппен перемагає на Гран Прі Іспанії

«Ми продемонстрували, що електромобілі можуть справлятися з дуже суворими умовами та перегонами у важких умовах у Extreme E, тому перехід до Extreme H є природним прогресом. Ми хочемо продемонструвати світові, що транспортні засоби на водневих паливних елементах можуть бути захоплюючими, вони можуть бути надійними та дуже міцними», — сказав технічний директор Extreme E Марк Грейн.

Перегони Extreme H розпочнуться наступного року й включатимуть 10 заїздів у п’яти різних країнах. Саудівська Аравія прийматиме перший раунд. Згодом серія відправиться до Європи на гонки у Великобританії, Німеччині та Італії, а завершиться серія раундом у Сполучених Штатах. Точні дати поки невідомі.