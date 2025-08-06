Сервісний центр з ремонту великих автобусів побудували поблизу кордону

Сервісний центр з ремонту автобусів збудувала корпорація Duma. Як повідомляє Львівська обласна військова адміністрація, в основному розрахунок робився на обслуговування транспорту власної компанії-перевізника East West Eurolines.

Ця компанія активно розширює свій автопарк і кількість міжнародних рейсів. Її рухомий склад практично підійшов до 300 одиниць транспорту. З цієї кількості понад 100 автобусів щодня виходять у міжнародні регулярні рейси до Польщі, Чехії та Німеччини.

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"Ця подія збіглася з розширенням та оновленням нашого автопарку. 50 років тому почалося будівництво підприємства АТП-14631, у якому я брав активну участь. І все своє життя я працював тут на різних посадах. І я впевнений: якщо щось робиться, щось розвивається – це означає, що ми ростемо, думаємо про людей, про своїх пасажирів, думаємо про майбутнє" – зазначив Ігор Дума, засновник корпорації Duma, власник торгової марки East West Eurolines, заслужений працівник транспорту України, кандидат технічних наук.

Фото: Львівська ОВА

Сума інвестицій в сервісний центр досягла майже 18 мільйонів гривень. Будівництво тривало трохи більше пів року. Тепер зона ремонту на 17 постів ремонту та обслуговування пасажирських машин великої місткості має 5000 квадратних метрів корисної площі, де в будь-яку пору року буде комфортно працювати.

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Тут будуть проходити технічні огляди, ремонти, сервісне обслуговування автобуси VanHool (Бельгія), що є основою автопарку. Окрім цього, перевізник експлуатує Setra, Neoplan, Mercedes, Scania, Iveco та інші, яким також потрібні ремонти чи ТО.

Фото: Львівська ОВА

На території підприємства є власне паливне відділення, мийка, центр діагностики, геометрії, шиномонтажу, ремонту моторів, коробок передач, фарбування, що дає змогу швидко та якісно готувати рухомий склад до роботи на маршруті.