Шахраї продають неіснуючі авто, які начебто стоять в сервісних центрах МВС

Зловмисники можуть демонструвати підроблені документи, зокрема "довідки" сервісних центрів МВС, і переконувати, що транспорт нібито вже перебуває на майданчику територіального сервісного підрозділу та залишилося лише завершити оплату.

Шахраї створюють оголошення про продаж автомобілів за привабливою ціною, зокрема тих, що нібито "чекають на розмитнення" або "вже перебувають у сервісному центрі МВС". Щоб викликати довіру, вони демонструють фальшиві копії свідоцтв про реєстрацію чи довідок, оформлених начебто у сервісних центрах МВС, і переконують, що авто можна забрати одразу після завершення оплати.

Насправді ж жодні транспортні засоби не зберігаються на території сервісних центрів МВС без участі власника. Реєстрація або перееєстрація авто можлива виключно за особистої присутності власника або уповноваженої особи.

Алгоритм простий: після звернення до сервісного центру МВС (запис можливий через Е-запис), транспорт проходить фізичний огляд експерта, документи перевіряються, а послуга надається після підтвердження особи та оплати через офіційні канали.

У жодному разі не здійснюється "бронювання" автомобілів до переказу коштів — це ознака шахрайства. Щоб уникнути таких ризиків, варто дотримуватися базових правил безпеки та перевіряти інформацію через офіційні канали: