"Шапка" снігу на авто та прогрів двигуна у місті: за що взимку штрафують автовласників у Польщі

В нинішньому сезоні, як пише vitrina.pl, на порядок денний виходить лише вісім позицій з вимогами, ігнорування яких може коштувати власнику автомобіля від 20 до 3000 і більше злотих. В конвертації на українську грошову одиницю це буде від 200 до 30 000 гривень.

При цьому слід врахувати, що ці вимоги поширюються на транспортні засоби як польської реєстрації, так і будь-якої іншої держави.

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Перелік штрафів за основні порушення:

штраф за кучугуру на автомобілі;

прибирання снігу при працюючому двигуні;

брудне скло, немає склоомиваючої рідини або зламалися двірники;

брудні номери;

брудні фари;

використання невідповідного освітлення;

шиповані шини;

катання на буксирі санок за авто.

Під час перевірки автомобіля до зими перш за все перевірте акумулятор. Адже від нього залежить, чи зможе машина завестись в лютий мороз. Якщо АКБ пора замінити, зверніть увагу на Bosch - у цього виробника найширша лінійка батарей для сучасних автомобілів, вони мають мінімальний саморозряд та забезпечують надійний старт після тривалого простою. Рекламна інформація

"Шапка" снігу на даху – штраф до 3000 злотих

У Польщі перевезення кучугур снігу на даху транспортного засобу заборонено. Особлива увага поліцейських прикута до засніженого чи обледенілого скла. Якщо раніше за це порушення штрафували на суму від 20 до 500 злотих (від 200 грн до 5 000 грн), то вже сьогодні-завтра квитанція буде у шість разів більшою – до 3 000 злотих, тобто 30 000 гривень.

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Нещодавно такий штраф уже одержав один із польських водіїв. Велика сума зумовлена тим, що обмежена видимість через скло може призвести до наїзду на пішохода чи зіткнення з іншим учасником дорожнього руху.

Що стосується кучугури на даху, багажнику або кришці капота, то на швидкості вона може зірватися і потрапити в інший транспортний засіб. Така дія може погіршити видимість іншому водієві або взагалі призвести до втрати керованості тієї машини.

Сніг на продаж везти не варто – вийде дорожче. Фото: відкриті джерела

При різкому гальмуванні снігова "шапка" може зісковзнути з даху на вітрове скло.

Проти кучугур на автомобілях виступають і дорожники – не для цього вони чистять дороги, щоб водії завозили на них додатковий сніг.

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"Перед виїздом весь автомобіль слід ретельно очистити від снігу. Не тільки дах та номерні знаки, але й замерзле скло, через що у водія може бути обмежене поле зору. Це є правопорушенням, карається штрафом у розмірі до 3 000 злотих", – роз’яснюють у поліції.

Прибирання снігу з автомобіля при працюючому двигуні – штраф 50 злотих

Знайома усім ситуація: перед поїздкою водії часто запускають двигун, щоб прогріти салон автомобіля, а самі тим часом приступають до очищення снігу. Законом заборонено це робити при працюючому двигуні у населеному пункті. Штраф – 50 злотих.

Не дозволяється стояти на парковці з працюючим двигуном. За це також передбачено штраф – 100 злотих, тобто 1000 гривень. Щоправда, це крім випадків, коли це необхідно для роботи.

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Таким чином у Польщі намагаються активно боротися зі шкідливими викидами: країна починає запроваджувати екологічні зони у містах. Цікаво, що на деяких будинках можна помітити навіть рекомендаційні таблички про те, що автомобілі не можна паркувати вихлопною трубою до будівель.

Це не вимога ПДР, а лише прохання власників будинку не паркуватися під вікнами – чадить сильно. Фото: Vitrina.pl

Звісно, люди не хочуть дихати вихлопними газами. Але тут потрібно знати, що така табличка не отримала юридичної сили й має лише рекомендаційний характер.

Непрацюючі склоочисники та відсутність омиваючої рідини у бачку – штраф до 500 злотих

Якщо в автомобіля брудне скло, значить у водія обмежена видимість. В такому разі поїздка небезпечна для довкілля.

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Алгоритм простий: поліція може зупинити автомобіль з брудним вітровим склом й порекомендувати привести його в норму. Якщо водій не може цього зробити, офіцер може перевірити:

чи не закінчилася омиваюча рідина в бачку в моторному відсіку;

чи щільно двірники прилягають до скла;

чи працюють форсунки.

Якщо водій не може забезпечити чисте скло у своїй машині, на нього чекає штраф від 20 до 500 злотих (від 200 грн до 5 000 грн).

Щодо рідини, яка омиває в автомобілі скло, то в законі ці вимоги прямим текстом не прописані, але вони випливають зі статті 66, розділу 1, пункту 5 "Закону про дорожній рух" і статті 96, параграфа 1, пункту 1 5 КоАП .

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Якщо брудне скло спричинило ДТП, то в такому разі штраф може зрости до 5 000 злотих.

Брудні та засніжені номерні знаки – штраф 500 злотих

Якщо цифри та літери на номерах погано помітні через забруднення, то поліція може трактувати це забруднення як приховання номерних знаків. У такому разі на водія чекатиме штраф у розмірі 500 злотих (5000 грн) та 8 штрафних балів. З огляду на те, як багато в Польщі камер швидкості, поліцейські намагаються звертати увагу на стан номерів автомобілів.

Таке покриття знака трактується як приховування номера, так що час від часу зупиняйтеся й приводьте в норму цю табличку спереду й позаду.

Брудні та засніжені фари – штраф від 100 до 300 злотих

Брудні фари знижують видимість автомобіля та погіршують огляд водію. Якщо фари брудні настільки, що вони не виконують своєї функції, то за рух з такими фарами у темний час доби передбачено штраф у 300 злотих (3 000 грн), у денний час – 100 злотих (1000 грн).

Використання невідповідного освітлення – штраф 50 злотих

Вдень водії Польщі зобов'язані їздити зі світлом, можна з включеними ходовими денними вогнями, але як тільки видимість знижується, наприклад, під час хуртовини, ДХО недостатньо – необхідно вмикати ближнє світло фар. Якщо цього не зробити, поліція може виписати штраф у 50 злотих (500 грн).

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Шиповані шини – 100 злотих

Це важливо для українських власників машин: їзда на шипованих шинах у Польщі заборонена. Ця вимога прописана у пункті 2.5 статті 60 "Закону про дорожній рух".

Таке обмеження запроваджено тому, що шини з шипами більш активно зношують поверхню дороги. Є лише один виняток – це офіційні автомобільні змагання при схваленні місцевої влади щодо використання в них шипованої гуми.

В будь-якому разі слід керуватися підказками дорожніх знаків. Фото: Vitrina.pl

Використання ланцюгів протиковзання на шинах на незасніжених дорогах – 100 злотих. Якщо виїхали на чистий асфальт з сільської чи будь-якої іншої засніженої дороги, то ланцюги варто зняти.

Поліція може зробити виняток лише в одному випадку: якщо виїзд з ланцюгами на таку трасу здійснено за умови її перпендикулярного перетину, за межею якої знову засніжена дорога

Катання на санчатах за автомобілем – штраф 500 злотих

Відеоролики про караван санчат на буксирі за машиною с тали вірусними, але на це у ПДР – табу! Санчата, тюбінги чи льодяники для катання на буксирі дітей чи друзів під забороною – часто такі поїзди закінчуються трагічно.

У разі виявлення такого порушення інспектор зобов’язаний виписати штраф до 500 злотих (5000 грн). Не виключено навіть взяття під варту водія.

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А ось їзда на літніх шинах у Польщі юридично не заборонена, оскільки в ПДР відсутня вимога про те, що водії зобов'язані їздити взимку лише на зимовій гумі.

Опитування показують, що понад 80% польських водіїв все ж таки з власної волі переходять на зимову гуму. Фахівці радять переходити на "зиму", коли стрілка термометра опускається нижче 7 градусів, з цього моменту літня гума стає твердішою, а автомобіль менш керованим.

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Назад переходити на "літо" можна знову після того, як ночами температура підіймається вище семи градусів. Але за зимові шини влітку ніхто штрафувати не буде – у польських ПДР жодних юридичних наслідків щодо цього немає.