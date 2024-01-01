Ще одну репліку Ford Mustang Eleanor в кузові кабріолет продають на аукціоні

Як повідомляє Carscoops, цей Mustang 1967 року випуску відрізняється від інших унікальною особливістю – це кабріолет. Повідомляється, що автівку переробили в Eleanor ще у 2011 році. З того моменту пробіг становить лише 2896 км й це одна з найбільш збережених копій у світі. Тепер він продається на аукціоні Bring a Trailer й поточна ставка вже становить 61 тисячу доларів.

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Як і належить Eleanor, кузов авто пофарбований в сріблястий колір й має контрастні смуги, що проходять по капоту та дверях багажника. Передня частина оздоблена більш агресивним бампером й решіткою радіатора з додатковими ліхтарями.

Додатково було встановлено комплект 18-дюймових дисків American Racing Shelby Cobra з шинами 275/35 Hankook Ventus S1 Noble2. В рамках модифікації автівка також отримала нові койловери попереду, а ззаду — покращені поздовжні листові ресори, рульову рейку з підсилювачем і гальма Baer на всіх чотирьох колесах.

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Під капотом встановлено 5,7-літровий V8 із впускним колектором Edelbrock Performer, алюмінієвим радіатором й подвійними електричними вентиляторами. Даних про потужність агрегата немає, проте відомо, що він поєднаний з триступеневою автоматичною АКПП. В салоні збережено більшість оригінальних панелей, проте майстри також встановили аудіосистему RetroSound, колонки Kicker і сабвуфер.

Побачити Ford Mustang GT500 Eleanor можна і в Україні

До слова, один з Ford Mustang Eleanor присутній в Україні й нещодавно цю автівку можна було побачити в рамках заходу Kyiv Car Fest.