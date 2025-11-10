Що буде, якщо мрію Mazda про роторний турбодвигун втілити у сімейному форматі

Vision-X Coupe — це концептуальний плагін-гібрид, що має роторний двигун з турбонаддувом і електромотор на 503 к.с. й запас ходу до 160 км в електричному режимі. Mazda підтвердила, що до 2035 року планує запустити у виробництво спортивну модель із роторним двигуном нового покоління — і саме Vision-X може бути натяком на її майбутнє.

Рендери показали — універсал міг би бути ще кращим

Як пише Carscoops, художник Sugar Design спробував уявити, як виглядав би Mazda Vision-X Wagon, якби купе отримало подовжений кузов. Результат — елегантний спортивний універсал, який міг би скласти конкуренцію навіть BMW M3 Touring.

Візуально він повторює мову дизайну концепту: довгий капот, плавна лінія даху, широкий задній звис і фірмовий “погляд” Mazda з вузькими фарами. У порівнянні з купе, “сімейний” варіант отримав більш гармонійні пропорції, а задні ліхтарі стали компактнішими, без складної геометрії навколо скла.

Ротор повертається

Таке поєднання спортивності та практичності могло б стати ідеальним рецептом для наступника Mazda6 Wagon, виробництво якої завершилося кілька років тому. Mazda вже повернула роторний двигун у гібриді MX-30 R-EV, але Vision-X йде далі — його установка має не лише заряджати акумулятор, а й безпосередньо забезпечувати тягу.

Роторно-турбінна технологія залишається частиною ДНК бренду, і японці відверто натякають: це не кінець легенди, а її новий початок. Якщо компанія наважиться на серійне виробництво такої моделі, Mazda отримає не просто ще один універсал — а справжній “флагман для душі”, який об’єднає спадщину RX-7 з практичністю Mazda6.