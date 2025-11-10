Укр
Що буде, якщо мрію Mazda про роторний турбодвигун втілити у сімейному форматі

Mazda давно вміє дивувати — але цього разу фантазія цифрового художника Sugar Design пішла ще далі. Він уявив універсал із дизайном суперкара та роторним турбодвигуном під капотом. Саме такий автомобіль міг би народитися, якби японський виробник перетворив футуристичне купе Vision-X у більш практичну, але не менш захопливу форму.
Дизайнер показав, яким може бути роторний універсал Mazda: фото - Auto24

ФОТО: Sugar Design|

Уявний рендер роторного універсала Mazda Vision-X Wagon

Данило Северенчук
logo10 листопада, 14:20
logo0 хв

Vision-X Coupe — це концептуальний плагін-гібрид, що має роторний двигун з турбонаддувом і електромотор на 503 к.с. й запас ходу до 160 км в електричному режимі. Mazda підтвердила, що до 2035 року планує запустити у виробництво спортивну модель із роторним двигуном нового покоління — і саме Vision-X може бути натяком на її майбутнє.

Детальніше: Mazda представила дві концепції Vision і нову CX-5 на виставці в Японії

Рендери показали — універсал міг би бути ще кращим

Як пише Carscoops, художник Sugar Design спробував уявити, як виглядав би Mazda Vision-X Wagon, якби купе отримало подовжений кузов. Результат — елегантний спортивний універсал, який міг би скласти конкуренцію навіть BMW M3 Touring.

Візуально він повторює мову дизайну концепту: довгий капот, плавна лінія даху, широкий задній звис і фірмовий “погляд” Mazda з вузькими фарами. У порівнянні з купе, “сімейний” варіант отримав більш гармонійні пропорції, а задні ліхтарі стали компактнішими, без складної геометрії навколо скла.

Ротор повертається

Таке поєднання спортивності та практичності могло б стати ідеальним рецептом для наступника Mazda6 Wagon, виробництво якої завершилося кілька років тому. Mazda вже повернула роторний двигун у гібриді MX-30 R-EV, але Vision-X йде далі — його установка має не лише заряджати акумулятор, а й безпосередньо забезпечувати тягу.

Також цікаво: Mazda офіційно представила новий логотип: мінімалізм і фокус на цифровий світ

Роторно-турбінна технологія залишається частиною ДНК бренду, і японці відверто натякають: це не кінець легенди, а її новий початок. Якщо компанія наважиться на серійне виробництво такої моделі, Mazda отримає не просто ще один універсал — а справжній “флагман для душі”, який об’єднає спадщину RX-7 з практичністю Mazda6.

